Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: απαράδεκτη η αποχή από την Βουλή (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον Αλέξη Τσίπρα και την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την διάταξη που "μπλοκάρει" την κάθοδο στις εκλογές του κόμματος του Κασιδιάρη.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κλίμα συγκίνησης καθώς παρέστη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την κηδεία του Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα που έπεσε στο καθήκον σε ηλικία 29 ετών μετά την πτώση του Phantom, αφού εξέφρασε τη οδύνη όλων για το τραγικό συμβάν, είπε «η πατρίδα δεν τους ξεχνά και πάντα τους τιμά».

Στη συνέχεια, έκανε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την απόφασή του να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή μέχρι την προκήρυξη εκλογών, τονίζοντας ότι είναι μία "απαράδεκτη απόφαση που δηλώνει την προσχώρηση στην πλατεία, στον λαϊκισμό και στα αχαλίνωτα ψέματα". Συνεχίζοντας ανέφερε: "Είχαμε προειδοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να ρίξει τη χώρα στον βούρκο. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκδικεί την πλειοψηφία στη Βουλή, την εγκαταλείπει...Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να παρασυρθεί στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μείνουν να κατρακυλούν στο περιθώριο".

Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε και στην σημαντική διάταξη που θα κατατεθεί στην Βουλή για την προστασία από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα που εμφανίζονται με τον μανδύα πολιτικών κομμάτων. Όπως είπε η διάταξη προσβλέπει στην θωράκιση της δημοκρατίας και την διασφάλιση της ομαλότητας.

Τόνισε ότι προσβλέπει σε διακομματική στήριξη και εξήγησε ότι με την διάταξη αυτή δεν θα μπορεί να συμμετέχει κάποιος που έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. "Πρόκειται για ανταπόκριση της πολιτείας και συνταγματική υποχρέωση της δημοκρατίας να περιφρουρείται από τους εχθρούς της", είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην στέγαση των ευάλωτων συμπολιτών μας την αντιμετώπιση του μπούλινγκ, την διαχέιριση των αποβλήτων και το νέο αρχαιολογικό μουσείο. «Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο», είπε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ καταθέτοντας την οδύνη όλων για τα δύο παλικάρια της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Επέστρεψα μόλις -ήμασταν μαζί και με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης- από την κηδεία του Υποσμηναγού Τουρούτσικα, ενώ δυστυχώς μόλις χθες έγινε γνωστή και η απώλεια του Σμηναγού Τσιτλακίδη.

Νομίζω ότι είναι στιγμές θλίψης αλλά και μεγάλης υπερηφάνειας για τους ήρωες πιλότους μας, αυτούς που καθημερινά αναγκάζονται να δοκιμάζουν και τα δικά τους όρια, αλλά και τα όρια των μηχανών τους στους ελληνικούς ουρανούς. Έρχονται κάθε μέρα αντιμέτωποι με τον θάνατο για να μπορούμε να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Η πατρίδα δεν τους ξεχνά και πάντα τους τιμά.

Ήθελα τώρα να έρθω στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν θέλω να αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης -είμαι ίσως επηρεασμένος και από την κηδεία στην οποία συμμετείχα.

Θα πω μόνο μία κουβέντα: ότι αυτή η απαράδεκτη απόφαση της μη συμμετοχής στις ψηφοφορίες της Βουλής ουσιαστικά δηλώνει την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική την οποία θέλει η πλατεία. Είναι μία επιστροφή στον λαϊκισμό των συνθημάτων και των αχαλίνωτων ψεμάτων, αντί του ορθολογισμού, των επιχειρημάτων. Είναι ολέθριες εμπειρίες τις οποίες η χώρα σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ξαναζήσει.

Είχαμε προειδοποιήσει, βέβαια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρούσε να ρίξει τη χώρα στον βούρκο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Πρέπει να πω όμως ότι αυτό το οποίο άκουσα ξεπέρασε και τις δικές μου υποψίες, ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκδικεί την πλειοψηφία στη Βουλή, ουσιαστικά να την εγκαταλείπει.

Βέβαια θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα ήδη, ότι έχουμε κοινοβουλευτική και όχι «πεζοδρομιακή» δημοκρατία, αλλά φαίνεται ότι ορισμένες κακές συνήθειες της αντιπολίτευσης δεν αλλάζουν.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως, όσο απαραίτητο είναι να απαντάμε σε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές, να εστιάζουμε στον δικό μας θετικό προγραμματικό και πολιτικό λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε στη χώρα να συμπαρασυρθεί σε αυτόν τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξάλλου έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε, πολλές θετικές ειδήσεις: η εθνική οικονομία αναβαθμίστηκε μόλις πρόσφατα για 12η φορά. Μια σειρά από κατατάξεις φέρνουν την Ελλάδα στην κορυφή βαθμολογιών όπου παλαιότερα ήταν ουραγός. Και μάλιστα είδα σήμερα ότι η χώρα μας βελτίωσε κατά 9 θέσεις -η μεγαλύτερη πρόοδος από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες- την κατάταξή της στην κλίμακα της δημοκρατικής διακυβέρνησης, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έχουν συμβεί.

Και βέβαια, αυτές τις πολύ θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία τις διαπίστωσα τόσο στο Νταβός -όπου βρέθηκα μαζί και με τους δύο Υπουργούς- όσο και στην Ιαπωνία.

Ένα είναι σαφές: δεν έχουμε περιθώρια ούτε για πισωγυρίσματα, ούτε για νέες περιπέτειες. Η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια είναι σήμερα έννοιες περισσότερο απαραίτητες παρά ποτέ, γι’ αυτό και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι ας μένουν μόνοι, να κατρακυλούν στο περιθώριο.

Είμαστε εκεί που θα θέλαμε; Όχι ακόμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά προσπαθούμε και θα εξακολουθούμε να προσπαθούμε, στηρίζοντας τον πολίτη στις κρίσεις τις οποίες ξεπεράσαμε, αλλά και τώρα απέναντι στην ακρίβεια. Έχουμε ήδη ουσιαστικά ελέγξει, εξουδετερώσει τις αυξήσεις στις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα μας βοηθά και η διεθνής πορεία των τιμών.

Η μάχη στα τρόφιμα συνεχίζεται. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού», όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει αποτελέσει ένα σημαντικό «ανάχωμα» απέναντι στον πληθωρισμό. Έρχεται εντός των επόμενων εβδομάδων και η κάρτα αγορών, το «Market Pass».

Και βέβαια σοβαρή ανακούφιση δίνουν και οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες κατεβλήθησαν ήδη στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά και η νέα άνοδος του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου. Και βέβαια, θα το ξαναπούμε, στόχος μας και στόχος δεύτερης τετραετίας είναι η συνολική αναβάθμιση των μισθών στη χώρα.

Ας περάσουμε, λοιπόν, στη συζήτηση της σημερινής ατζέντας και -εκτάκτως στην αρχή και εκτός ημερήσιας διάταξης- θα ήθελα να συζητήσουμε την πολύ σημαντική διάταξη την οποία θα καταθέσουμε σήμερα στη Βουλή για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα. Εγκληματικές οργανώσεις που εμφανίζονται με τον μανδύα πολιτικών κομμάτων.

Είναι μια διάταξη αντίστοιχη με αυτή που ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αποβλέπει -να το ξαναπώ- όχι στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στη θωράκιση της ομαλότητας και των συνταγματικών ελευθεριών. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ζητούμε, επιδιώκουμε, ελπίζω να μπορούμε να πετύχουμε την υποστήριξη όλων των κομμάτων.

Σύμφωνα με αυτή την νέα ρύθμιση, στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα οποία έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας.

Αυτό προφανώς θα κρίνεται από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα να ανακηρύσσει τα υποψήφια κόμματα. Στα κριτήριά του, ωστόσο, θα συμπεριλαμβάνονται τώρα και οι σαφείς προϋποθέσεις που θέτει το νέο νομοθέτημα.

Θα επαναλάβω ότι πρόκειται για την ανταπόκριση της πολιτείας στην καταστατική, αλλά θα έλεγα και στην ηθική υποχρέωση της δημοκρατίας να περιφρουρείται από τους εχθρούς της. Γιατί η τελευταία δεν μπορεί να νομιμοποιεί, σίγουρα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί, οργανώσεις που ανοιχτά υπονομεύουν τη λειτουργία της.

Δυστυχώς έχουμε και εμείς πείρα από παρανομίες, από τραμπουκισμούς και από εγκληματικές πρακτικές του παρελθόντος. Αυτά θεωρώ ότι δεν χωρούν στην Ελλάδα της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Περισσότερα, όμως, στη Βουλή και όπως είπα προσβλέπω στη διακομματική στήριξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Προτείνω, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και τη συζήτησή μας. Τα θέματα τα οποία θα επεξεργαστούμε σήμερα είναι πάλι πολλά, από τη στέγαση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας μέχρι την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, του φαινομένου του bullying, και από τη διαχείριση των αποβλήτων, την επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέχρι το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Με άλλα λόγια, εξακολουθούμε να συζητάμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο.

Γιατί, θα το ξαναπώ, δική μας πυξίδα παραμένει η καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Και όπως επί 3,5 χρόνια κάνουμε -παρά τις δυσκολίες- ό,τι είπαμε, έτσι και τώρα θα κάνουμε ό,τι σχεδιάζουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν."

Κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για το μπλόκο στο κόμμα του Κασιδιάρη

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται και ψηφίζεται την επόμενη Τρίτη θα κατατεθεί η τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές η ρύθμιση θα «στενέψει το πεδίο εφαρμογής αποκλεισμού κομμάτων, περιορίζοντας την απαγόρευση με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τις οποίες καταδικάστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η τροπολογία δεν θα μπορεί να εργαλειοποιηθεί για άλλες περιπτώσεις και δεν ποινικοποιεί την ιδεολογία όσο αποκρουστική και αν είναι αλλά την πράξη.

Ως εμπρόθεσμη θα ελεγχθεί ως προς την συνταγματικότητα της από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

