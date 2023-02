Οικονομία

ΕΚΤ – επιτόκια: Ανακοινώθηκε νέα αύξηση

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά αύξηση από τον Ιούλιο του 2022. Τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008.

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά μισή μονάδα προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά αύξηση από τον Ιούλιο του 2022 οπότε και ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων.

Μετά την νέα αύξηση το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από τις Τράπεζες διαμορφώνεται στο 2,5% και το βασικό επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης φθάνει πλέον στο 3%, τα οποία είναι και τα υψηλότερα από το Νοέμβριο του 2008.

Η σημερινή κίνηση της ΕΚΤ είχε προαναγγελθεί από τον Δεκέμβριο όταν είχε ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια με σταθερό ρυθμό, μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο πληθωρισμός επανέρχεται σε πτωτική τροχιά προς το 2%.

Υπενθυμίζεται ότι σε μικρότερη αύξηση, κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε χθες και η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ η FED.

Το σκεπτικό της απόφασης αλλά και τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ αναμένεται να αναλύσει σε λίγο η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ.

