Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πως κρίνουν οι πολίτες το “καλάθι του νοικοκυριού” και τα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΜARC για τον ΑΝΤ1. Τι απαντούν οι πολίτες στο ερώτημα «αν ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, σωστά κηδεύτηκε ως ιδιώτης».

Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Οι ερωτηθέντες, κλήθηκαν να αξιολογήσουν, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αλλά και το «καλάθι του νοικοκυριού», ενώ ακόμη απάντησαν και στο ερώτημα αν ορθώς ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, κηδεύτηκε ως ιδιώτης

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιες είναι οι προσωπικές τους προσδοκίες για το 2023.

Στο ερώτημα ποιες από τις αυξήσεις των τιμών είναι αυτές που σας έχουν επηρεάσει περισσότερο, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο ερώτημα αν το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει συμβάλει στην συγκράτηση των τιμών, οι αρνητικές απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές.

Πως αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση:

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας ξεχωρίζει και στις απαντήσεις για το που «πρέπει να δώσει προσοχή η Κυβέρνηση».

Οι απόψεις των πολιτών για τα αίτια των ελλείψεων στα φάρμακα, είναι για τους 5 στους 10 η κερδοσκοπία στον χώρο της εμπορίας, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Διεθνής έλλειψη πρώτων υλών.

Η πλειοψηφία των πολιτών κρίνει ότι ορθά ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κηδεύτηκε ως ιδιώτης με ποσοστό, 56.9%,

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Φάντομ - Κηδεία Τουρούτσικα: Συγκλόνισαν οι επικήδειοι των γονιών του (βίντεο)

Βαρεμένος - Καραμανλή: η φωτογραφία και το τσαλάκωμα που προκάλεσε αντιδράσεις (βίντεο)

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα