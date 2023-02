Αθλητικά

Τσιτσιπάς στον ΑΝΤ1: έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα γίνουν μεγάλα πράγματα φέτος (βίντεο)

Όλα όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας τενίστας που θα αφιερώσει τους επόμενους αγώνες του στη μνήμη των δύο ηρώων πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, βρίσκεται στην Ελλάδα, που το Σαββατοκύριακο θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής.

Ο Έλληνας τενίστας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον δραματικό τελικό απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

"Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα έχω να παίξω με τα χρώματα της Εθνικής στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο και θέλω να αφιερώσω τη συμμετοχή αυτή στους δύο ηρωικούς πιλότους που έχασαν τη ζωή τους." ανέφερε αρχικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Σχετικά με τους αγώνες του Σαββατοκύριακού και την επιστροφή μετά από 19 χρόνια στην 1η κατηγορία του Davis Cup, o Στέφανος Τσιτσιπάς είπε: “Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος από τότε που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία, η ομάδα μας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάταξη. Έχουμε πολύ καλύτερους παίκτες”.

Για τον δραματικό τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ανέφερε: “Σίγουρα, μπορεί να αλλάξει πολύ ένας αγώνας αν καταφέρεις να πάρεις ένα σετ, ιδιαίτερα κόντρα στον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Αλλα ήμουν πολύ κοντά, όμως δεν έγινε αυτό που ήθελα. Μπορεί να άλλαζε, αν πήγαινε 1-1 σετ, αυτή τη στιγμή, δεν το σκέφτομαι, πήρα το μάθημά μου από αυτόν τον τελικό.”

Για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς τώρα βρίσκεται στο νούμερο 3, ο Έλληνας τενίστας δήλωσε: “Εύχομαι φέτος. Μπορώ φέτος, έχω βελτιωθεί πολύ σε σχέση με το παιχνίδι μου, έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα γίνουν μεγάλα πράγματα φέτος. Έχω πολλούς πόντους να υπερασπιστώ φέτος και είχα μεγάλα κενά σε πόντους που μπορώ να εκμεταλλευτώ για να μαζέψω και προσθέσω πόντους αντί να υπερασπίζομαι κάθε εβδομάδα.”

