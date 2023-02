Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο - Παπαγγελόπουλος: Επέλεξα να είμαι απέναντι στα σκάνδαλα

Η δίκη συνεχίζεται την 13η Φεβρουαρίου 2023, με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας του Αρείου Πάγου

Ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, που δικάζεται μαζί με την πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος επισήμανε ότι η παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο είναι αντισυνταγματική, παράνομη και παρακρατική μεθόδευση και έκανε εκ νέου λόγο για ψεύδη, έχθρα και σκευωρία σε βάρος του.

Παράλληλα, τα πυρά του κ. Παπαγγελόπουλου δέχτηκαν για άλλη μια φορά οι εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου, Γεωργία Τσατάνη και Ελένη Ράϊκου, οι οποίοι τον έχουν καταγγείλει για παρεμβάσεις και πιέσεις στο έργο τους, και στους καταλόγισε μίσος, ψεύδη και εκδίκηση.

Ως προς την Γεωργία Τσατάνη, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε ως «αποστολή» να αρχειοθετήσει την υπόθεση του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου και επιχείρησε να «παγιδέψει» εκείνον.

«Ήταν ένα καλοστημένο σχέδιο, μια πραγματική σκευωρία για να ενταφιαστούν οι ευθύνες Βγενόπουλου. Η αποστολή της ήταν να αρχειοθετήσει τον Βγενόπουλο», υποστήριξε ο κ. Παπαγγελόπουλος. Σε άλλο σημείο, ο κ. Παπαγγελόπουλος επισήμανε ότι υπήρξε κατακρεούργηση του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος ανέφερε ότι οι συνομιλίες του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή ηχογραφήθηκαν παρανόμως, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Υπήρξα θύμα παρακολουθήσεων πολύ πριν βρεθούν τα predator. Υπήρχαν πρωτοσέλιδα: 'Μυστικές υπηρεσίες κλείδωσαν τον Μίμη', 'ΕΥΠ και Ισραηλινοί άκουσαν τον Παπαγγελόπουλο'. Πώς με παρακολουθούσαν; Σχετική εισαγγελική διάταξη δεν είδα ποτέ. Αλλά τα έγραφαν. Γιατί; Προετοίμαζαν το έδαφος για τις παράνομες μαγνητοφωνήσεις του Μιωνή στο Μέγαρο Μαξίμου;».

Πρόεδρος (Βασιλική Ηλιοπούλου): Οι παρακολουθήσεις ήταν παράνομες, οι κασέτες ήταν πλαστές;

Παπαγγελόπουλος: Ήταν πραγματικά η συνομιλία μου με τον Παππά, όμως αυτά που έλεγα εγώ, έπαιξαν ρόλο στην αθωότητά μου. Όλες μου οι κουβέντες με τον Παππά και τον Μιωνή ήταν καθαρές και ξάστερες. Μιλάμε για παρακράτος από το 2019.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος ανέφερε σε άλλο σημείο της απολογίας του, ότι ήρθε ενώπιον του δικαστηρίου με πλήρη συνείδηση της αθωότητας του και προσέθεσε:

«Η δίκη είναι πολιτική. Η απόφασή σας όμως, είναι δικαστική κρίση και ως εκ τούτου πρέπει να είναι δίκαιη, αντικειμενική και αμερόληπτη. Πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τα στοιχεία της δικογραφίας και της ενώπιόν σας διαδικασίας. Πολιτικές πιέσεις, σκοπιμότητες και ισορροπίες, δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την κρίση σας».



«Σε όλη μου τη ζωή - συνέχισε ο κ. Παπαγγελόπουλος - προσπάθησα να υπηρετήσω την πατρίδα μου και τη Δικαιοσύνη. Ο Παζολίνι είχε πει, ότι όποιον ενοχλούν τα σκάνδαλα είναι tres banal. Επέλεξα να είμαι tres banal. Τα σκάνδαλα δεν έχουν μόνο ποινική και ηθική απαξία. Η χώρα μας, όχι μόνο έχει λεηλατηθεί από τα σκάνδαλα, έχει υποστεί και άλλες συνέπειες. Ποιος σοβαρός επενδυτής θα έρθει να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα;

Επειδή εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, επέλεξα να είμαι απέναντι στα σκάνδαλα. Το τίμημα που πληρώνω, δεν θα με κάνει να μετανιώσω. Η δίκη είναι πολιτική, η απόφασή σας είμαι βέβαιος ότι θα είναι αποτέλεσμα των αποδεικτικών μέσων που παρουσιάστηκαν στη δίκη και θα πράξετε το καθήκον σας. Ακόμα και πιέσεις να έχουν ασκηθεί, πιστεύω ότι υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας».

Αναφορικά με την υπόθεση της Novartis, ο κ. Παπαγγελόπουλος ανέφερε: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την συστάσεως ελληνικού κράτους είναι η υπόθεση της Novartis. Το μόνο που το ξεπερνάει, είναι η επιχείρηση συγκάλυψης του. Τρεις πολιτικοί δωροδοκήθηκαν από την Novartis, δεν τα λέω εγώ, το πόρισμα του κυρίου Καψιμάλη (σ.σ. πρόκειται για τον εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη) τα λέει αυτά».

Η δίκη συνεχίζεται την 13η Φεβρουαρίου 2023, με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Όλγας Σμυρλή.

