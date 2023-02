Αθλητικά

Formula 1: Πέθανε ο Ζαν-Πιέρ Ζαμπουίγ

Ξεχωριστός έμεινε ο αγώνας του 1979 για τη συναρπαστική μάχη για τη δεύτερη θέση

(εικόνα αρχείου)

Ο Γάλλος οδηγός αγώνων και μηχανικός Ζαν-Πιερ Ζαμπουίγ, ο οποίος το 1979 χάρισε στη Renault την πρώτη της νίκη στη Φόρμουλα Ένα, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

Η Alpine, η οποία ανήκει στη Renault, θρήνησε το θάνατό του την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 κι απέτισε φόρο τιμής στον πρωτοπόρο, του οποίου η νίκη στην πίστα Dijon-Prenois ήταν επίσης η πρώτη στη Φόρμουλα Ένα για μονοθέσιο με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα.

«Κυριάρχησε στην έναρξη του ταξιδιού της Renault στην F1 το 1977 με την ανθεκτική και τολμηρή συμπεριφορά του», ανέφερε σε ανακοίνωση της η ομάδα, προσθέτοντας: «Η αποφασιστικότητα και η αφοσίωσή του να πετύχει ενέπνευσε πολλούς... είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα λόγω του Ζαν-Πιέρ και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει».

Ο Ζαμπουίγ είχε 49 εκκινήσεις στη F1, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο εγχώριο γκραν πρι (Le Castellet) το 1975 πριν αγωνιστεί για τη Renault την περίοδο 1977-80.

Παρά το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος Γάλλος οδηγός που κερδίζει εντός έδρας εδώ και 30 χρόνια, ο αγώνας του 1979 μνημονεύεται ευρέως για τη συναρπαστική μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του Ρενέ Αρνού της Renault και του Ζιλ Βιλνέβ της Ferrari.

Ο Ζαμπουίγ έσπασε το πόδι του σε ένα ατύχημα στον Καναδά το 1980 και αποσύρθηκε μετά από τρεις αγώνες με τη Ligier το 1981. Η δεύτερη νίκη του είχε σημειωθεί στο Oesterreichring της Αυστρίας το 1980.

