Κως - Λιμενικό: Καταδίωξη με πυροβολισμούς Τούρκων διακινητών

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για τη διπλή καταδίωξη Τούρκων διακινητών ανοιχτά της Κω. Η δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας

Δύο ταχύπλοα σκάφη που μετέφεραν συνολικά 37 μετανάστες ακινητοποιήθηκαν μετά από καταδίωξη περιπολικών σκαφών του λιμενικού σώματος στην Κω, ενώ στη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι τρεις χειριστές των σκαφών που φέρονται ως διακινητές.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, περιπολικό σκάφος εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή Θερμά της Κω. Εγινε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, ενώ ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του ταχυπλόου να προβαίνει σε επανειλημμένες απόπειρες εμβολισμού του περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Στελέχη του λιμενικού σώματος προέβησαν σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και στους εξωλέμβιους κινητήρες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και στη σύλληψη δύο αλλοδαπών χειριστών, φερόμενων ως διακινητών και των υπολοίπων είκοσι αλλοδαπών.

Επίσης, στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε έτερο ταχύπλοο σκάφος να κινείται ύποπτα και με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να ανταποκρίνεται στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Και σε αυτήν την περίπτωση ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του ταχυπλόου να προβαίνει σε απόπειρα εμβολισμού του περιπολικού σκάφους του λιμενικού, με αποτέλεσμα τη ρίψη στοχευμένων βολών ακριβείας στους εξωλέμβιους κινητήρες, την ακινητοποίηση του ταχύπλοου στη συνέχεια, και τη σύλληψη ενός αλλοδαπού χειριστή, φερόμενου ως διακινητή και των υπολοίπων δεκαεπτά αλλοδαπών.

Η ανακοίνωση του ΛΣ για τις δύο καταδιώξεις

«Βραδινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή “ΘΕΡΜΑ” ν. Κω.

Το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για να το ακινητοποιήσει, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του Τ/Χ σκάφους να προβαίνει σε επανειλημμένες απόπειρες εμβολισμού του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αρνητικά αποτελέσματα.

Εν συνεχεία το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε ρίψη στοχευμένων βολών ακριβείας στους εξωλέμβιους κινητήρες, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών χειριστών, φερόμενων ως διακινητών των υπολοίπων είκοσι (20) αλλοδαπών.

Επίσης, βραδινές ώρες σήμερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή (“ΘΕΡΜΑ” ν. Κω), εντοπίστηκε έτερο ταχύπλοο σκάφος να κινείται ύποπτα και με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να ανταποκρίνεται στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Και σε αυτή την περίπτωση ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του Τ/Χ σκάφους να προβαίνει σε απόπειρα εμβολισμού του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αποτέλεσμα τη ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αρνητικά αποτελέσματα.

Εν συνεχεία, το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε ρίψη στοχευμένων βολών ακριβείας στους εξωλέμβιους κινητήρες, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη ενός (01) αλλοδαπού χειριστή, φερόμενου ως διακινητή των υπολοίπων δεκαεπτά (17) αλλοδαπών».

Η δήλωση του Γιάννη Πλακιωτάκη

«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος απέδειξαν για μια ακόμη φορά την αποτελεσματικότητά τους στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας. Η σύλληψη τριών διακινητών, αποτελεί μια ακόμα επιτυχία και ένα ακόμα χτύπημα στα αδίστακτα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται δυστυχισμένους συνανθρώπους μας, εκθέτοντας τη ζωή τους σε θανάσιμο κίνδυνο» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης