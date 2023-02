Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη βίαιη προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα έχει διατάξει για σήμερα το δικαστήριο. Δύο σημαντικοί μάρτυρες κλήθηκαν επίσης να καταθέσουν.

Την εμφάνιση της συντρόφου του Παύλου Φύσσα, Χρύσα Τοσλούκου, αναμένει σήμερα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων το οποίο έχει διατάξει την βίαιη προσαγωγή της γυναίκας που δεν έχει καταθέσει ποτέ δημόσια για εκείνα που έγιναν το βράδυ της δολοφονίας του μουσικού.

Η μάρτυρας που είχε στην αγκαλιά της τον Παύλο Φύσσα όταν ξεψύχησε μαχαιρωμένος από τον Γιώργο Ρουπακιά, δεν είχε εμφανιστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και δεν είχε αναζητηθεί ,ώστε να δώσει κατάθεση στην δίκη. Είχε αναγνωσθεί ωστόσο η κατάθεση που είχε δώσει λίγες ημέρες μετά την δολοφονία, στην Ανακρίτρια Πειραιά που είχε αναλάβει αρχικά την δολοφονία ,πριν σχηματιστεί η μεγάλη δικογραφία για την "εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή".

Στο παρόν δικαστήριο και μετά από αίτημα της υπεράσπισης , με το οποίο συντάχθηκε και η πλευρά των θυμάτων, κρίθηκε ότι η Χρύσα Τοσλούκου πρέπει να δώσει την μαρτυρία της για τη νύχτα της 17ης προς 18ης Σεπτεμβρίου 2013 , όταν ο μουσικός έπεσε νεκρός κυκλωμένος, σύμφωνα με την κατηγορία, από μέλη "Τάγματος εφόδου" της οργάνωσης. Η γυναίκα αναζητήθηκε με εντολή του δικαστηρίου και εντοπίστηκε σε επαρχιακή πόλη που πλέον κατοικεί , όπου και της επιδόθηκε κλήση. Ωστόσο δεν εμφανίστηκε στην δικαστική αίθουσα και έτσι το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής της το οποίο ορίστηκε να εκτελεστεί στην σημερινή συνεδρίαση.

Αν η κ. Τοσλούκου δεν είναι παρούσα ούτε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα είναι πιθανό το δικαστήριο να της επιβάλει πρόστιμο για λιπομαρτυρία το οποίο κυμαίνεται από 200 έως 500 ευρώ.

Πλην της τότε συντρόφου του μουσικού, το δικαστήριο έχει καλέσει για σήμερα άλλους δύο μάρτυρες. Τον φίλο του μουσικού Μιχάλη Ξυπόλητο , παρών στην καφετέρια Κοράλλι από όπου ξεκίνησε η θανάσιμη καταδίωξη της παρέας του Φύσσα και τον εξωτερικό φρουρό των φυλακών Δημήτρη Χατζησταμάτη , θαμώνα της καφετέριας , που το επίμαχο βράδυ προσπάθησε να αποτρέψει την ένταση όταν είδε συγκεντρωμένους χρυσαυγίτες έξω από το μαγαζί.

Και οι δύο μάρτυρες είναι σημαντικοί καθώς έχουν περιγράψει κρίσιμες λεπτομέρειες για όσα έγιναν πριν το φονικό χτύπημα στον μουσικό και την "οργανωμένη και συντεταγμένη " , όπως και οι δύο έχουν χαρακτηρίσει, δράση των μελών του "Τάγματος εφόδου" που σε χρόνο εξπρές συγκροτήθηκε εκείνο το βράδυ από μέλη της Τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Τρένο παρέσυρε παιδιά (εικόνες)

Κως - Λιμενικό: Καταδίωξη με πυροβολισμούς Τούρκων διακινητών

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή