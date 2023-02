Κοινωνία

Συμμορίες ανηλίκων: Μάστιγα οι αιματηρές συμπλοκές στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κόκκινο η παιδική παραβατικότητα. Τρεις επιθέσεις και ληστείες σε βάρος ανηλίκων σε Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Νέο Ηράκλειο. Σοκάρει η περιγραφή παππού θύματος.



Τρία περιστατικά επιθέσεων εις βάρος ανηλίκων σημειώθηκαν από το βράδυ της Τετάρτης έως σήμερα τα ξημερώματα, σε Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Ηράκλειο Αττικής, ενώ ένας 17χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., χθες, λίγο πριν από τις 8 μ.μ., στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Θεσσαλίας, στην Πετρούπολη, δύο δράστες ακινητοποίησαν 15χρονο και, αφού τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνό του και τράπηκαν σε φυγή.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στην οδό Κερκύρας, στο Χαϊδάρι, δύο δράστες, με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν έναν 14χρονο και έναν 16χρονο και τους πήραν τα κινητά τηλέφωνά τους.

Επίσης, στις 2 τα ξημερώματα, άγνωστοι χτύπησαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι 17χρονο κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ, στο Νέο Ηράκλειο. Ο ανήλικος κατάφερε να πάει μόνος του στο ΚΑΤ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου για το περιστατικό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε παππούς θύματος από το Χαϊδάρι και περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε ο εγγονός του.

Όπως είπε τους είχαν στήσει "καρτέρι" και με την απειλή μαχαιριού τους ζήτησαν τα κινητά και τα χρήματά τους, διαφορετικά θα σας "καρφώσουμε".

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, μίλησε για τη δράση των ανήλικων συμμοριών που την "στήνουν" σε άλλα παιδιά και όπως είπε η Αστυνομία το 2022 διαχειρίστηκε 5.000 τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως είπε αν και τα τελευταία 2,5 χρόνια ενισχύθηκε η ομάδα ΔΙΑΣ και ενισχύθηκαν οι περιπολίες στις γεινονιές η παιδική παραβατικότητα δεν μειώθηκε τονίζοντας πως υπάρχει πρόβλημα με τη νεολαία και πρόσθεσε ότι η λύση είναι να αλλάξουμε ως κοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Τρένο παρέσυρε παιδιά (εικόνες)

Κως - Λιμενικό: Καταδίωξη με πυροβολισμούς Τούρκων διακινητών

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή