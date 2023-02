Κοινωνία

Βούλα: Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο

Σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή ενός σχολικού λεωφορείου και ενός αυτοκίνητο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βούλα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Σοφοκλέους στη Βούλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το σχολικό λεωφορείο, το οποίο εκείνη την ώρα μετέφερε παιδιά, συγκρούστηκε με ΙΧ και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε.

Από το τροχαίο ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές.

