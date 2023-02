Πολιτική

Οικονόμου για καλλιτέχνες: Θα βρεθούν οι λύσεις που πρέπει

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λόγο για «μια πολύ μεγάλη παρανόηση και παρεξήγηση» αναφερόμενος στο ΠΔ. Τι είπε για τη θεσμική παρέμβαση για μη συμμετοχή στις εκλογές εγκληματικών οργανώσεων.

«Mε ειλικρίνεια επιδιώκαμε και θα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε μέχρι τέλους την ευρύτερη δυνατή συναίνεση», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του, σήμερα, στο MEGA, αναφορικά με τη θεσμική παρέμβαση για μη συμμετοχή στις εκλογές εγκληματικών οργανώσεων. Τόνισε μάλιστα πως για αυτόν ακριβώς το λόγο, τα κόμματα έχουν στη διάθεσή τους τη ρύθμιση από το Νοέμβριο. Και πρόσθεσε: «Ένα ακόμη, από το οποίο δεν πρέπει να υποχωρήσουμε λεπτό, είναι η πολιτική μάχη που πρέπει να συνεχίζουμε να δίνουμε. Είναι αδιανόητο με τις νωπές μνήμες που έχουμε, με την ιστορία που γνωρίζουμε, με αυτά που ζήσαμε, να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας, ως χώρα, με τη δημοκρατική παράδοση, την κουλτούρα, τα βιώματα που έχουμε ζήσει, να αφήνουμε πολίτες να πιστεύουν ότι είναι διέξοδος η ψήφος στους φασίστες, στους νεοναζί, στους εγκληματίες».

Όπως αναλυτικά είπε ο κ. Οικονόμου, «πρώτον, η ρύθμιση λέει με απλά λόγια ότι όποιος έχει καταδικαστεί -έστω και πρωτόδικα- για εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να είναι αρχηγός, πραγματικός ή εικονικός, ενός κόμματος που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η ρύθμιση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δεν πηγαίνει στα ιδεολογικά κίνητρα ή στο οτιδήποτε άλλο. Πατάει πάνω σε υφιστάμενη διάταξη που υπάρχει υπό την προϋπόθεση της καταδίκης για εγκληματική οργάνωση. Δεύτερον, η Βουλή ψηφίζει και η ερμηνεία είναι στη Δικαιοσύνη, στον 'Αρειο Πάγο, που θα συνεκτιμήσει μια σειρά από πράγματα. Τρίτον, δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε τα πράγματα και να ψάχνουμε σώνει και καλά να βρούμε διαφωνίες ή προσχηματικά να προσπαθούμε να φέρουμε κάτι δικό μας για να μη θεωρηθεί ότι συναινούμε σε μια πρωτοβουλία που πήρε κάποιος άλλος. Είναι συγκεκριμένη η στόχευση».

Επιπλέον σχολίασε πως «η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ρωτήσετε τη γνώμη συνταγματολόγων και των υπολοίπων κομμάτων, περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε. Λέει, δηλαδή, ότι όποιος έχει εκφράσει -χοντρικά αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- ρατσιστικό ή ομοφοβικό σχόλιο και είναι σε ένα κόμμα, αυτό απολύτως να αποκλείεται. Για να μην πει "συμφωνώ" με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πράγμα που στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει -είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι, έχουμε του κόσμου τις διαφορές, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θέλουν τους εγκληματίες και τους νεοναζί στην πολιτική, το ξεκαθαρίζουμε- φτιάχνουν κάτι που περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε στη συνέχεια λόγο για «μια πολύ μεγάλη παρανόηση και παρεξήγηση» αναφερόμενος στο ΠΔ που αφορά στο διορισμό καλλιτεχνών στο Δημόσιο. Τόνισε: «Υπήρξε ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δεν άλλαζε σε τίποτα αυτά που ίσχυαν χρόνια. Λένε οι άνθρωποι του πολιτισμού ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα υποβιβάζει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, ενώ έχουμε κάνει -όπως σωστά ειπώθηκε- σπουδές, δουλεύουμε, εξελισσόμαστε. Το Προεδρικό αυτό Διάταγμα δεν αξιολογούσε τα καλλιτεχνικά προσόντα. Τα ωδεία που έχεις βγάλει, τις δραματικές σχολές που έχει σπουδάσει, τη δουλειά που έκανες για να εξελίξει και να καλλιεργήσει το ταλέντο σου ακόμη περισσότερο. Σου έλεγε ότι αν συμμετάσχεις σε έναν διαγωνισμό του Δημοσίου για να διοριστείς γραμματέας, κλητήρας ή οπουδήποτε αλλού, μπαίνεις με βάση με τα τυπικά προσόντα που είχες, πέραν των καλλιτεχνικών σπουδών.

Δεν προσλαμβανόσουν δηλαδή για μαέστρος ή για διευθυντής καλλιτεχνικού θεάτρου ή οτιδήποτε άλλο έχει στο Δημόσιο. Οι καλλιτέχνες αυτό δεν το αντιλήφθηκαν από την αρχή. Πρυτάνευσε η άποψη ότι γίνεται μείωση, υποβιβασμός, προσβολή στη δουλειά που έχουν κάνει για να εξελιχθούν. Εξηγήθηκε, δεν έγινε αντιληπτό. Για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε παρανόηση, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εξαιρεί από το Προεδρικό Διάταγμα οτιδήποτε έχει να κάνει με την πρόσληψη των καλλιτεχνών».

Επιπλέον ανέφερε ότι «υπήρχε ένα πρόβλημα μισθολογικής ανισορροπίας, κυρίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν εξαιρούνταν από το ενιαίο μισθολόγιο, όπως και θα έπρεπε, γιατί δουλεύουν για ειδικά πράγματα, έχουν ειδικές συμβάσεις. Και αυτό με πρωτοβουλία μας το διορθώνουμε. Και υπήρχε το μεγάλο θέμα -το ξέρουν πολύ καλύτερα οι καλλιτέχνες- της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και παιδείας. Εκεί υπάρχουν λίγες κρατικές σχολές ανώτατες, πάρα πολλές σε ενδιάμεση κατάσταση, τα ωδεία μας και αρκετές ιδιωτικές σχολές. Όλο αυτό το πράγμα για 2,5-3 δεκαετίες είναι σε μια ανισορροπία, σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα. Και για πρώτη φορά από το 2003 και μετά , με σχέδιο, με προγραμματισμό, με ανθρώπους του χώρου, με όλους τους συναρμόδιους γίνεται μια προσπάθεια για να δούμε πώς όλα αυτά θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία και πώς θα εξελιχθούν σε δημόσιες σχολές.

Πιστεύω ότι με εμπιστοσύνη όχι στα λόγια, αλλά στις κινήσεις που ήδη έχουμε δρομολογήσει και στους ανθρώπους που θα αναλάβουν να λύσουν αυτά τα ζητήματα, προφανώς και μπορούμε να βρούμε λύσεις», τόνισε συμπερασματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

