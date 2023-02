Παράξενα

Βέροια: Επίθεση σε αστυνομικούς με βαριοπούλα

Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η επιχείρηση αστυνομικών να συλλάβουν 34χρονο. Τραυματίστηκε αστυνομικός.

Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η επιχείρηση αστυνομικών να συλλάβουν 34χρονο, σε οικισμό Ρομά στη Βέροια, ο οποίος διώκεται για διακεκριμένες κλοπές.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν, χθες το πρωί, στον οικισμό για να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του 34χρονου, δέχθηκαν επίθεση με βαριοπούλα και κοντάρι τόσο από τον διωκόμενο όσο κι από τον 30χρονο αδελφό του και τον 65χρονο πατέρα τους, σε μια προσπάθεια να ματαιωθεί η σύλληψη.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και χρειάστηκε να απευθυνθεί σε νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί τραύμα που υπέστη στο χέρι του. Τελικά, τα δύο αδέλφια και ο πατέρας τους συνελήφθησαν, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

