Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το μνημόσυνο, οι 250 καλεσμένοι και το σπίτι του Παύλου (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για το 40νθήμερο μνημόσυνο η εκπομπή “Το Πρωινό” φίλος του πρωτότοκου γιού του τέως βασιλιά και τι δηλώνει μεσίτης για την κατοικία των 300 τ.μ. του Παύλου στην Αθήνα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ένας στενός φίλος του Παύλου, του πρωτότοκου γιού του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αναφορικά με το 40νθήμερο μνημόσυνο που θα τελεστεί τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Στο μνημόσυνο θα ισχύσουν σε γενικές γραμμές τα δεδομένα της κηδείας, δηλαδή παρόντες θα είναι μόνο οι καλεσμένοι της οικογένειας, που αναμένεται να είναι περίπου 250 σε αριθμό.

Μεταξύ των καλεσμένων στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, όπως είπε ο φίλος του Παύλου, θα βρίσκονται κυρίως άνθρωποι που είχαν δουλέψει κοντά του, που είχαν συνεργαστεί με τον ίδιο και την οικογένεια, καθώς και φίλοι του, οι οποίο λόγω των περιορισμών και του πρωτοκόλλου, δεν μπόρεσαν να βρίσκονται και στην κηδεία.

Αμέσως μετά, στην εκπομπή «Το Πρωινό» φιλοξενήθηκε ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών, σχετικά με το ακίνητο που ψάχνει ο Παύλος, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως κατοικία για τον ίδιο, την σύζυγο και τα παιδιά του, στην ευρύτερη περιοχή της Ηρώδου Αττικού, στην Αθήνα.

Ο κ. Θεοδωρίδης σημείωσε ότι μεταξύ των σπιτιών που έχουν προταθεί στην οικογένεια του Παύλου είναι μια μεζονέτα και ορισμένα «αστικά διαμερίσματα», όπως ο ίδιος είχε ζητήσει να είναι το ακίνητο που αναζητά.

Μάλιστα, ο μεσίτης είπε πως η εντολή είναι για αναζήτηση ενός σπιτιού εμβαδού πάνω στα 300 τετραγωνικά μέτρα.

Ο κ. Θεοδωρίδης είπε ακόμη ότι η οικογένεια του Παύλου εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει και την βίλα ενός γνωστού επιχειρμηατία, σε οικόπεδο δεκάδων στρεμμάτων, στις Σπέτσες

