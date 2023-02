Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η έκλειψη και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Ζώδια

Ποιοι και γιατί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Δεν έχω τόσο καλά πράγματα να σας πω», είπε η Λίτσα Πατέρα «με το καλημέρα» της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή.

Αν και όπως είπε η Σελήνη είναι στον Καρκίνο σήμερα και δίνουμε προτεραιότητα στο σπίτι μας και τα αγαπημένα πρόσωπα, ακόμη και με αυτά μπορεί να υπάρξουν εντάσεις και συγκρούσεις τις επόμενες ώρες και κυρίως το Σαββατοκύριακο.

«Είναι μια δύσκολη όψη, που σημαίνει ότι τα ζευγάρια πρέπει να αποφύγουν να διαπληκτιστούν. Όμως εκτός από τους άνδρες και τους γυναίκες που έρχονται σε σύγκρουση και δεν είναι και καλά τα οικονομικά, έχουμε και μια «Εκλειψάρα»: η Σελήνη κάνει έκλειψη στον Λέοντα», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος τόνισε πως «το γεγονός ότι συμμετέχει ο Ουρανός, που φέρνει το απρόσμενο, ανά τον κόσμο όχι μόνο στην Ελλάδα, θα φέρει κάποια γεγονότα που δεν είναι πολύ ωραία. Γίνεται το Σαββατοκύριακο, γίνεται την Κυριακή, που σημαίνει αν μη τι άλλο: μην κάνουμε επικίνδυνα σπορ και αν έχουμε διαφορές με ανθρώπους, μην προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τώρα, παραπέμψετε τις από Δευτέρα».

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μαρία Κορινθίου, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

