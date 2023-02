Πολιτική

Κως: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη διακινητών με πυρά

Βίντεο και φωτογραφίες από τη διπλή καταδίωξη Τούρκων μεταναστών ανοιχτά της Κω έδωσε το Λιμενικό.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τη διπλή καταδίωξη του λιμενικού σώματος, ανοιχτά της Κω, όταν το λιμενικό εντόπισε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σκάφη που μετέφεραν παράνομα μετανάστες.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Πέμπτης περιπολικό σκάφος εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή Θερμά της Κω.

Εγινε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, ενώ ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του ταχυπλόου να προβαίνει σε επανειλημμένες απόπειρες εμβολισμού του περιπολικού σκάφους του λιμενικού.

Στελέχη του λιμενικού σώματος προέβησαν σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και στους εξωλέμβιους κινητήρες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και στη σύλληψη δύο αλλοδαπών χειριστών, φερόμενων ως διακινητών και των υπολοίπων είκοσι αλλοδαπών.

Δείτε βίντεο από τη διπλή καταδίωξη:

Στη συνέχεια οι λιμενικοί πυροβόλησαν τους εξωλέμβιους κινητήρες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και στη σύλληψη δύο αλλοδαπών χειριστών, φερόμενων ως διακινητών και των υπολοίπων είκοσι αλλοδαπών.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή ακόμα ένα ταχύπλοο σκάφος να κινείται ύποπτα και με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με πυροβολισμούς από το λιμενικό με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός αλλοδαπού χειριστή, φερόμενου ως διακινητή και των υπολοίπων δεκαεπτά αλλοδαπών.

