Κηδεία Ευστάθιου Τσιτλακίδη: Συγκλόνισε ο επικήδειος του αδερφού του

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται ο σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας. Ρίγη συγκίνησης στο Νευροκόπι.

«Είσαι ο ήρωας μας, είχες πολλά να προσφέρεις στην Πολεμική Αεροπορία. Δυστυχώς όμως έφυγες νωρίς έχασες με τραγικό τρόπο τη ζωή σου», είπε ο αδερφός του Ευστάθιου Τσιτλακίδη στον επικήδειό του, μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας που έγινε σε κλίμα βαριάς συγκίνησης στο Νευροκόπι της Δράμας.

Συνάδελφος του σμηναγού και κυβερνήτη του Phantom που συνετρίβη στα ανοιχτά της Ανδραβίδας την περασμένη Δευτέρα, εκφώνησε επίσης επικήδειο, προκαλώντας θρήνο για τον 31χρονο.

«Πάντα ήσουν ένας ήρωας. Ποτέ δεν υπήρξες ένας απλός άνθρωπος. Σήμερα τιμούμε την προσπάθεια κάποιου να πετύχει το αδύνατο με κάθε κόστος. Μας έδειξες το δρόμο εδώ στο ακριτικό Νευροκόπι, απέδειξες ποια είναι τα ιδανικά και οι αξίες της πατρίδας μας. Απέδειξες εμπράκτως την έννοια της φιλίας της οικογένειας και της συντροφιάς».

Στην κηδεία παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ήταν εκεί, ενώ κηρύχθηκε και τριήμερο δημοτικό πένθος.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο πατέρας και τα αδέρφια του πιλότου. Η γυναίκα έφτασε υποβασταζόμενη στην εκκλησία και φώναξε μόνο: «Στάθη μου, ψηλά!».

Η αρραβωνιαστικιά του, επίσης υποβασταζόμενη, έφτασε στην εκκλησία με μία κοινή φωτογραφία τους. Το ζευγάρι σχεδίαζε το γάμο του σε λίγο καιρό. Δεν πρόλαβαν, γι αυτό και στους παραβρισκόμενους μοιράστηκαν 1000 μπουμπουνιέρες και 1000 λευκά τριαντάφυλλα.

Τη σορό του άτυχου πιλότου μετέφεραν οι συνάδελφοί του, σπασμένοι κυριολεκτικά, με δάκρυα στα μάτια τους. Σκεπασμένος με την ελληνική σημαία θα ταφεί στη γενέτειρά του.

