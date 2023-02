Κόσμος

Ισπανία: Κοκαΐνη σε ποσότητα “μαμούθ” βρέθηκε σε πλοίο (βίντεο)

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε σε πλοίο στα ανοιχτά της Ισπανίας.

Εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από την Κολομβία κατασχέθηκε στα Κανάρια Νησιά, στην Ισπανία, μεταφέροντας 4.500 κιλά κοκαΐνης.

Το πλοίο με σημαία Τόγκο έγινε αντιληπτό στα ανοιχτά των Κανάριων από σκάφος του Τελωνείου.

Το φορτίου του κατασχέθηκε και τα 28 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν. Επρόκειτο για άτομα εννέα διαφορετικών εθνικοτήτων.

