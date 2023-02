Life

“DRAGONS’ DEN”: επενδύσεις και συμφωνίες 110000 ευρώ στο 2ο επεισόδιο (εικόνες)

Παρουσίαση πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών και καινούριες συμφωνίες στο δεύτερο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN”.

Στο 2ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, οι Έλληνες DRAGONS επένδυσαν προσωπικά κεφάλαια ύψους 110.000€ σε ιδέες, επιχειρήσεις, προσωπικότητες που τους εντυπωσίασαν, αποδεικνύοντας ότι όταν ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι σωστό, δεν διστάζουν να βάλουν τα χρήματά τους. Αρκετά από τα «πιτσαρίσματα» των επιχειρηματιών που παρουσιάστηκαν μπροστά στους DRAGONS, κέρδισαν το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν κατάφεραν όλοι οι επιχειρηματίες να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία με τους επενδυτές.

Μεγάλη κερδισμένη του 2ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE», ήταν η επιχειρηματίας Μιρκέτα Βιδάλη, η οποία εντυπωσίασε τους DRAGONS και αποδέχτηκε την προσφορά της Λιλής Περγαντά, του Χάρη Βαφειά και του Πολ Ευμορφίδη να αποκτήσουν έναντι 60.000€ το 30% της επιχείρησής της. Όπως η ίδια δήλωσε, μέσα από το «DRAGONS’ DEN GREECE» κέρδισε εκτός από επένδυση, τη γνώση και την εμπειρία που έχει ανάγκη για να εξελιχθεί επιχειρηματικά, καθώς το mentoring των DRAGON είναι το μεγαλύτερο όφελος που αποκόμισε από αυτή τη συμφωνία.





Ο Δομήνικος Πρίτης, γεμάτος ιδέες και φιλοδοξία, αναζήτησε επαγγελματική «συγκατοίκηση» με κάποιον από τους DRAGONS παρουσιάζοντας μια νέα, μοντέρνα και ασφαλή πλατφόρμα εύρεσης συγκατοίκου. Ο tech επενδυτής Λέων Γιοχάη επένδυσε στην πρωτοποριακή ιδέα, αλλά και στην προσωπικότητα του founder δίνοντας τελικά το διπλάσιο της αρχικής προσφοράς του επιχειρηματία, δηλαδή 50.000€ για το 7,5% της εταιρείας του.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους στο 2o επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 21:30, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το 2ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» και στο www.antennaplus.gr

