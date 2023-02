Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Απάτη στο όνομά του – Στη Δίωξη ο Υπουργός

Το μήνυμα που έκανε τον Υπουργό Ανάπτυξης να απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απευθύνθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης για ηλεκτρονικό μήνυμα που του αποδίδεται και είναι ψεύτικο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός: «Κάποιος απατεώνας έχει στείλει αυτό το μήνυμα σε μεσιτικά γραφεία. Πέραν το ότι το μέιλ που μου αποδίδεται είναι ψεύτικο, δηλώνω ότι ουδέποτε έχω κάνει τέτοιο αίτημα. Προσφεύγω άμεσα στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα περαιτέρω. Τί άλλο θα σκεφθούν αναρωτιέμαι…».

Κάποιος απατεώνας έχει στείλει αυτό το μνμ σε μεσιτικά γραφεία. Πέραν το ότι το μέιλ που μου αποδίδεται είναι ψεύτικο, δηλώνω ότι ουδέποτε έχω κάνει τέτοιο αίτημα. Προσφεύγω άμεσα στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα περαιτέρω. Τί άλλο θα σκεφθούν αναρωτιέμαι… pic.twitter.com/l4DPjEQ8or

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 3, 2023

