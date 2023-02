Κοινωνία

Έκλεβε σε εφημερίες νοσοκομείων

Aπίστευτο θράσος είχε ο νέος άνδρας που έκλεβε συστηματικά κατά τη διάρκεια των εφημεριών.

Συνελήφθη, την περασμένη Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού, 31χρονος, κατηγορούμενος για κλοπές από χώρους δημόσιων νοσοκομείων κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, απάτη με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που διερευνούσαν υποθέσεις κλοπών από χώρους δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, ταυτοποίησαν την εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, ενώ τον εντόπισαν να κινείται με αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια, χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 31χρονος πήγαινε με το αυτοκίνητό του σε εφημερεύοντα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, απογευματινές ή πρώτες πρωινές ώρες, με σκοπό να διαπράξει κλοπές.

Εκμεταλλευόμενος την προσέλευση πολιτών και την κινητικότητα των ιατρών, εισερχόταν, χωρίς να γίνει αντιληπτός, σε γραφεία, καθώς και σε χώρους ανάπαυσης και σύσκεψης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν απουσίαζε το προσωπικό, αφαιρούσε χρήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες.

Αμέσως μετά, ο κατηγορούμενος προχωρούσε σε αγορές διαφόρων προϊόντων, ενώ έβαζε καύσιμα στο όχημά του, μέσω ανέπαφων συναλλαγών, με τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και 2 κλοπές προσωπικών αντικειμένων από δωμάτια νοσηλευόμενων.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του κατασχέθηκε, ενώ σημειώνεται ότι έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

