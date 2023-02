Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: δυνατές συγκινήσεις το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Απέναντι σε έναν παίκτη που δείχνει ικανός να φθάσει μέχρι το μεγάλο έπαθλο της εκπομπής, κάθεται ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Γνώσεις, τύχη, ρίσκο, συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και χιλιάδες ευρώ!

Αυτός είναι ο «Εκατομμυριούχος», και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, τεστάρουμε τις γνώσεις μας μαζί του, διεκδικώντας το έπαθλο της... καλύτερης συντροφιάς!

Ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα και οι ερωτήσεις πέφτουν σαν βροχή.

Σε ποιο νησί της Καραϊβικής βρίσκεται η αμερικανική ναυτική βάση του Γκουαντάναμο;

Ποιος αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1964;

Ποια χρονιά ήπιε το κώνειο ο Σωκράτης;

Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι παίκτες θα ανεβάσουν την αγωνία στο κόκκινο, αλλά ένας από αυτούς θα κλέψει τις εντυπώσεις, ένας πολύ δυνατός παίκτης που θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και τα 100.000 ευρώ.

Θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος;

Δείτε το παρακάτω απόσπασμα:

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

