Life

Πέθανε ο Paco Rabanne

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Πέθανε ο Paco Rabanne.

Θλίψη στον παγκόσμιο κόσμο της μόδας, σκόρπισε η είδηση θανάτου του διάσημου σχεδιαστή μόδας, Paco Rabanne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στο Portsall της Γαλλίας.

Ο Paco Rabanne, ήταν ισπανικής καταγωγής σχεδιαστής μόδας γνωστός για τις δημιουργίες του στην δεκαετία του 1960.

Ο θάνατος του επιβεβαιώθηκε από έναν εκπρόσωπο του ισπανικού ομίλου Puig, ο οποίος ελέγχει την ετικέταPaco Rabanne από την οποία αποχώρησε πριν από δύο δεκαετίες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: Νέα προθεσμία για την κατάθεσή του

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Η Λυδία αλλάζει επώνυμο, βάσει νόμου (βίντεο)

Πέλλα: Διευθυντής σχολείου σκοτώθηκε μπροστά στους μαθητές