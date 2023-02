Life

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)

Οι εκπλήξεις, τα νέα στοιχεία και οι ανατροπές είναι συνεχείς στην σειρά του ΑΝΤ1, “Παγιδευμένοι”, με την αλήθεια να αλλάζει… διαρκώς δρόμο και κατεύθυνση!

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 33

Η Άννα αποφυλακίζεται και πέφτει στην αγκαλιά του Δημήτρη. Οι δυο τους είναι πάλι μαζί για να δώσουν, ενωμένοι, τη μάχη για την αθώωσή της. Ο Αλέκος μαθαίνει τα νέα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει στοιχεία που θα στείλουν την Άννα πίσω στη φυλακή. Παράλληλα, υποπτεύεται ότι η γυναίκα του, του λέει ψέματα για το πού βρισκόταν τη νύχτα του φόνου. Το μυστικό της Υβόννης αποκαλύπτεται. Πού ήταν τελικά η Υβόννη και με ποιον; Η Νατάσσα αναγκάζεται να πει την αλήθεια στη Δανάη για τον πραγματικό της πατέρα κι εκείνη, έξαλλη και πληγωμένη, φεύγει από το σπίτι. Πού θα βρεθεί την επόμενη μέρα το πρωί; Η επιστροφή της Άννας στον τόπο του εγκλήματος θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη για εκείνη. Ο Δημήτρης θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να θυμηθεί τι συνέβη τη μοιραία νύχτα. Θα τα καταφέρει; Θα θυμηθεί, τελικά, η Άννα τι έγινε εκείνο το βράδυ;





Τρίτη 7 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 34

Η Άννα, μαζί με τον Δημήτρη, προσπαθεί να ενώσει τις σκόρπιες αναμνήσεις της, για να φτάσει στην αλήθεια. Όλα οδηγούν στο ότι ο δράστης της δολοφονίας του Άγγελου ήταν γυναίκα. Ο Ανδρέας προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση, τώρα που η Δανάη γνωρίζει την αλήθεια, ενώ η Δανάη παίρνει μια απόφαση που ταράζει τη Νατάσσα. Ο Αλέκος συνεχίζει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να στείλει την Άννα πίσω στη φυλακή. Η Άννα μαθαίνει ότι ο Δημήτρης παραιτήθηκε από τη θέση του Εισαγγελέα και η αντίδρασή της θα είναι απρόβλεπτη καθώς δεν αντέχει το βάρος μιας τέτοιας θυσίας. Ο Άκης μπλέκει τον Θοδωρή, τη Νεφέλη, τη Δανάη και τη Λίνα σε άλλη μια παράνομη δοσοληψία. Πόσο επικίνδυνο θα αποδειχτεί αυτό για την παρέα των παιδιών; Η Χρύσα έρχεται αντιμέτωπη με μία συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με τη Δώρα και θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ο Ανδρέας βρίσκει νέα στοιχεία που ανατρέπουν τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς της Άννας και του Δημήτρη.

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 35

Μετά την κατάθεση της Άννας στον Σταύρο και τα στοιχεία που έφερε ο Ανδρέας, οι έρευνες παίρνουν νέα τροπή. Η Χρύσα, συντετριμμένη από τις τελευταίες εξελίξεις, προσπαθεί μάταια να ισορροπήσει. Μια νέα υπόθεση που αναλαμβάνει η Άννα θα εγείρει ερωτηματικά στον Δημήτρη. Ο κλοιός της έρευνας σφίγγει γύρω από την Υβόννη, όταν αποκαλύπτεται ότι η προηγούμενη κατάθεσή της ήταν ανακριβής και έκρυβε μυστικά. Στο στόχαστρο μπαίνει και η Κλειώ, η οποία, όμως, θα περάσει στην αντεπίθεση, θέτοντας στον Σταύρο ένα δύσκολο δίλημμα. Η Ειρήνη θα λάβει ένα απροσδόκητο μήνυμα από τον Κοσμά, που θα την αναστατώσει. Ο Ανδρέας και ο Σπύρος θα βρουν στον τόπο του εγκλήματος ένα σημαντικό στοιχείο, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Όλοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα από το εγκληματολογικό εργαστήριο. Θα βρεθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν τις έρευνες πιο κοντά στον δολοφόνο; Η Άννα και ο Δημήτρης έρχονται πολύ κοντά. Θα καταφέρουν αυτή τη φορά να ξεπεράσουν όλα όσα τους κρατάνε παγιδευμένους τον έναν μακριά από τον άλλον;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

