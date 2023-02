Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: κατατίθεται η τροπολογία στη Βουλή

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο σχετικά με τις παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατίθεται σήμερα στο νομοσχέδιο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», εξειδικεύονται οι δύο νέες παρεμβάσεις για τις επικουρικές συντάξεις.

Πρώτον, η χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση, πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης. Η προκαταβολή χορηγείται έως τις 15 Μαρτίου 2023, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου και ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης (για τις επικουρικές συντάξεις γήρατος), από το διάστημα υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις, λόγω αναπηρίας και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητά να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη, λόγω θανάτου.

Δεύτερον, η βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων με διαδικασία fast track, που έχει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του Ν. 4921/2022.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για παράταση, χωρίς προϋποθέσεις, για έναν χρόνο (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024) της ασφαλιστικής ικανότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι και ανασφάλιστοι υπερήλικες).

Περιλαμβάνεται, επίσης, η ανανέωση της ρύθμισης του 2022 για τους μη μισθωτούς, (κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 31 Μαΐου, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 29/2/2024 με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών κλάδου υγείας για το 2022).

Τέλος, με την ίδια τροπολογία, μεταξύ άλλων:

Καθιερώνεται η άδεια πενθούντων γονέων. Πρόκειται για ειδική άδεια 20 ημερών που αφορά γονείς οι οποίοι χάνουν τα παιδιά τους, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα κοινωνικών οργανώσεων.

Προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος Πάσχα σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή.

Διορθώνεται ο όρος «επιμέλεια» στην εσωτερική νομοθεσία και αντικαθίσταται από τον όρο «φροντίδα» στους ορισμούς που σχετίζονται με την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια.

Διευκολύνεται η διαδικασία εξυγίανσης προνοιακών φορέων, με ρυθμίσεις για την υπέρβαση σχετικών γραφειοκρατικών εμποδίων.