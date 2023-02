Κοινωνία

Βία ανηλίκων: Συνελήφθη 18χρονος για επίθεση σε 17χρονους

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφωρου, το απόγευμα της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2023 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 18χρονος αλλοδαπός για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2023, δύο 17χρονοι συναντήθηκαν με ομάδα 8 ατόμων σε υπόγεια διάβαση πλησίον του ΗΣΑΠ Ηρακλείου με σκοπό την επίλυση προσωπικών τους διαφορών. Ακολούθως, η ομάδα τους επιτέθηκε με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρό αντικείμενο.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός του ενός παθόντα στα πόδια και στην πλάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο ελαφρύς τραυματισμός του έτερου. Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων ταυτοποιήθηκε 18χρονος αλλοδαπός που συμμετείχε στην ανωτέρω ομάδα και συνελήφθη στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα , ενώ οι έρευνες για των εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

