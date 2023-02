Παράξενα

Αλεξανδρούπολη: Παππούς χορεύει με «Πι» και γίνεται viral (βίντεο)

Το βίντεο ανέβασε στο Facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Ζευγάρι ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του Σταυρίδειου Εκκλησιαστικού Ίδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, σηκώθηκαν και έσυραν τον χορό, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους.

Πρωταγωνιστής ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος παρότι περπατά με τη βοήθεια Πι χόρεψε με πάθος και ένταση. Το βίντεο ανέβασε στο Facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.

Πηγή: thracenews

