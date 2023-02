Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση της διαφθοράς και της εκτροπής ήρθε η ώρα να κριθεί από τον ελληνικό λαό

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας.

"Ήρθε η ώρα του λαού. Η κυβέρνηση της ακρίβειας, η κυβέρνηση των ανισοτήτων, των υποκλοπών και των εκβιασμών, η κυβέρνηση της διαφθοράς και της εκτροπής ήρθε η ώρα να κριθεί από τον ελληνικό λαό".

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε πριν λίγο την ομιλία του στο κλειστό γήπεδο «Απόλλωνα» στην Πάτρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το "πάθος" και η "αποφασιστικότητα" του κόσμου που παρευρίσκεται δηλώνει όχι μόνο τη "δυνατότητα" του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει στις επερχόμενες εκλογές, αλλά ότι βρίσκεται ήδη "μπροστά στις μεγάλες ευθύνες" που του δώσει ο λαός για να "βγάλει τη χώρα από το τέλμα που έχει οδηγηθεί τα τελευταία 3,5 χρόνια".

"Όποιος ξέχασε, θυμήθηκε και έμαθε, έμαθαν οι νεότεροι τί σημαίνει η δεξιά του κ. Μητσοτάκη", είπε χαρακτηριστικά αντιδρώντας στο άκουσμα του εν λόγω συνθήματος και τόνισε πως "ήρθε η ώρα να απαντήσει ο κάθε πολίτης, ό,τι κι αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, στο δίλημμα που επιτακτικά βάζει η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα: Δημοκρατία, ή Νέα Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, ή Μητσοτάκης".

"Η απάντηση που θα δώσει ο λαός θα είναι συντριπτική. Η απάντηση θα είναι Δημοκρατία. Η απάντηση θα είναι Δικαιοσύνη. Η απάντηση θα είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές, όποτε και αν αποφασίσουν να στήσουν τις κάλπες", δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και επανέλαβε πως "ο εφιάλτης που ζούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα φτάσει στο τέλος του" και "η δημοκρατία, το κράτος Δικαίου, η Δικαιοσύνη θα επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο".

Οικονόμου: Ο Τσίπρας ανεβάζει την ένταση της χυδαιότητας και των ύβρεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Πάτρα, δήλωσε τα εξής: Ο Πρωθυπουργός, πριν από δυο μήνες, παρουσίασε στην Πάτρα έναν πλήρως μελετημένο και κοστολογημένο σχεδιασμό 5 στρατηγικών στόχων, θεμελιωμένο σε 63 δρομολογημένα και 25 υπό σχεδιασμό έργα για τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα, ο κ. Τσίπρας –σε ένα ανερμάτιστο, ατεκμηρίωτο, διχαστικό παραληρηματικό μονόλογο- δεν είπε τίποτα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο, τίποτα που να δίνει πνοή και προοπτική στους πολίτες τόσο της Δυτικής Ελλάδας όσο και συνολικά της χώρας.

Αντίθετα με κάθε ευκαιρία ο κ. Τσίπρας ανεβάζει την ένταση της χυδαιότητας και των ύβρεων. Τόλμησε μάλιστα ανερυθρίαστα να αναφερθεί στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, έργο που αποτελεί την επιτομή της φαυλότητας του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και θυσιάστηκε στα σκοτεινά παζάρια με τον κ. Καλογρίτσα για τον έλεγχο των ΜΜΕ.

Από τη μια, λοιπόν, γνώση, επαγγελματισμός, μελετημένο σχέδιο, ρεαλισμός, σταθερότητα. Από την άλλη τοξικότητα, λάσπη, αερολογίες, διχασμός και ψέματα, ατελείωτα ψέματα.

ΥΓ: Μόνο κάποιος που έχει τεράστιο έλλειμμα ιστορικής συνείδησης και περίσσεια θράσους θα τολμούσε να εκστομίσει τη φράση «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Η Νέα Δημοκρατία, κ. Τσίπρα, αποκατέστησε και θεμελίωσε τη δημοκρατία μας το 1974, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1979 και την κράτησε σθεναρά μέσα σε αυτήν στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, όταν εσείς αναζητούσατε δανεικά από τον Πούτιν και καύσιμα από τον Μαδούρο.

