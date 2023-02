Οικονομία

Ε.Ε: Συμφωνία των “27” για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για τα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, όπως το ντίζελ και το μαζούτ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία με ανάρτησή της στο Twitter.

Οι πρεσβευτές των «27» ενέκριναν το πλαφόν, το οποίο αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρεται σε αυτήν την ανάρτηση εξ ονόματος των χωρών μελών της ΕΕ. Πρόκειται για μια «σημαντική συμφωνία που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη απάντηση της ΕΕ και των εταίρων της στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η τιμή που συμφωνήθηκε από τους πρεσβευτές είναι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για τα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ντίζελ και τα 45 δολάρια ανά βαρέλι για τα χαμηλής ποιότητας πετρελαϊκά καύσιμα, όπως το μαζούτ. Η πρόταση είναι να ισχύσουν οι τιμές αυτές από τις 5 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορυδαλλού: Πήγε επισκεπτήριο και έφυγε με χειροπέδες

Έκλεβε σε εφημερίες νοσοκομείων

Εύβοια - Θάνατος 3χρονου: Συνελήφθη ο θείος και αναζητείται ο παππούς του