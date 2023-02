Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΓΠΠ: Ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων την Κυριακή

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες από εκείνη την ημέρα και πως πρέπει να προφυλαχθούν

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες ενόψει της κακοκαιρίας με την ονομασία BARBARA/ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο. Ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, «είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση» ενώ τόνισε ότι πλέον είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα και πρόσθεσε ότι η ΕΛΑΣ από αύριο το πρωί θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους.

Παράλληλα, ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών της φυσικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και επιστημονικής ομάδας μετεωρολόγων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, με εντολή αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρνάρα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών φαινομένων τους.

Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, ώστε κατά την εξέλιξη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

«Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να μετακινηθούμε προτού ξεκινήσουμε πρώτα ενημερωνόμαστε α) για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας β) για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είναι επίσης εξίσου απαραίτητη κάθε μέριμνα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σχετικές πληροφορίες είναι πάντοτε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», επισήμανε ο κ. Αρτοποιός.

Σημειώνεται ότι νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, ώστε να αξιολογηθούν τα μετεωρολογικά δεδομένα.

