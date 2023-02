Κόσμος

Χιλή - φωτιές: Πύρινη λαίλαπα σαρώνει τη χώρα (βίντεο)

Νεκροί, τραυματίες και καμμένα σπίτια, συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής.

Δεκάδες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στη Χιλή, που θρηνεί τέσσερις νεκρούς ενώ τουλάχιστον 140.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη.

Η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τόχα ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στα οχήματά τους στην πόλη Σάντα Χουάνα του Μπιόμπιο, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως του Σαντιάγο. Οι δύο από αυτούς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες σε έναν δρόμο ενώ οι άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής τις περιοχές Μπιόμπιο και Νιούμπλε, όπου έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις του στρατού για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.«Οι συνθήκες τις επόμενες ημέρες θα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε η υπουργός.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς διέκοψε τις θερινές διακοπές του και επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, όπου κατοικούν σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Λόγω των πυρκαγιών έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους ενώ πολλές κοινότητες εκκενώθηκαν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα στην πρωτεύουσα του Νιούμπλε, την Τσιγιάν, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή θα πνέουν επίσης ισχυροί άνεμοι, με κίνδυνο να επιδεινωθεί η κατάσταση.

