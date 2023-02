Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – Στυλιανίδης: Πιθανή η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίστηκε στη διάρκεια της συντονιστικής σύσκεψης, στο αρμόδιο Υπουργείο. Ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων η ενεργοποίηση του 112.

(εικόνα αρχείου)

Η ενεργοποίηση του 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε απόψε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη, για την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων που αφορούν στην επερχόμενη κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» και την βέλτιστη προετοιμασία-ετοιμότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι, σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση, είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, Χρ. Στυλιανίδης, όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τίθεται σε ύψιστη ετοιμότητα και επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα όποια προβλήματα προκύψουν εξαιτίας των επερχόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο με τη συμμετοχή του προέδρου της ΚΕΔΕ, εκπροσώπων των Περιφερειών και παραχωρησιουχών αυτοκινητοδρόμων που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Στη σημερινή σύσκεψη μετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης και ο επιτελάρχης, αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, από τον ΔΕΔΔΗΕ ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, ο πρόεδρος ΕΚΑΒ Νικόλαος Παπαευσταθίου, από τη γενική γραμματεία υποδομών η Στρατηγούλα Χουλιάρα και ο Δημήτριος Αναγνώπουλος, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και η επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την αποτελεσματική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Σχεδίου «Βορέας 2» που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου , η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ συντονίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και βρίσκονται σε συνεχή επαφή με όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων, που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

«Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να μετακινηθούμε προτού ξεκινήσουμε, ενημερωνόμαστε:

για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και

για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας», σημειώνει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, τονίζεται, ότι πλέον είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα ενώ από αύριο το πρωί θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι από την ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πατρινό Καρναβάλι για πάντα”: Ο Τάσος Μαραγκός στο “Πρωινό” για την απαγόρευση του τραγουδιού

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Η Λυδία αλλάζει επώνυμο, βάσει νόμου (βίντεο)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το μνημόσυνο, οι 250 καλεσμένοι και το σπίτι του Παύλου (βίντεο)