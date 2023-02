Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Έλεγχοι και πρόστιμα

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες από 1η Οκτωβριου. Πότε είναι υποχρεωτικές και πόσο είναι το πρόστιμο για όποιον δεν έχει.

Υποχρεωτικές για τα οχήματα καθίστανται οι αντιολισθητικές αλυσίδες, σύμφωνα με τις αποφάσεις μετά τη σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη σφοδρή κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που θα φέρει πολικό ψύχος σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός ανάφερε ότι πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα περιφέρειες και δήμοι ενώ ήδη υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια για πυκνές χιονοπτώσεις.

Επισήμανε μάλιστα ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες και προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους από το πρωί του Σαββάτου.

Το πρόστιμο είναι 80 ευρώ για όσους δεν έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Σημειώνεται ότι ένα ζευγάρι αλυσίδων κοστίζει περίπου 50 ευρώ, ενώ οι χιονοκουβέρτες τιμώνται από 50-80 ευρώ.

Είναι δε πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση.

Το Σάββατο θα γίνει ευρεία σύσκεψη για την κακοκαιρία.

Ολόκληρη η ενημέρωση από τον Γιάννη Αρτοποιό:

«Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία με την ονομασία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ», αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Γι’ αυτό το λόγο, σήμερα το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε ευρεία συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και επιστημονικής ομάδας μετεωρολόγων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων καθώς και των συνοδών τους φαινομένων. Ταυτόχρονα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, ώστε κατά την εξέλιξη των Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Τονίζουμε ότι πλέον είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα. Η Ελληνική Αστυνομία από αύριο το πρωί, θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους.

Είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να μετακινηθούμε, προτού ξεκινήσουμε, ενημερωνόμαστε:

– για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και

– για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Είναι επίσης απαραίτητη, κάθε μέριμνα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σχετικές πληροφορίες είναι πάντοτε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σε νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο θα αξιολογηθούν τα μετεωρολογικά δεδομένα και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

