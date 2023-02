Κόσμος

Παιδική πορνογραφία: Διακινούσαν φωτογραφίες και βίντεο παιδιών στο Dark Web

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας. Έξι ύποπτοι συνελήφθησαν στις ΗΠΑ στη Γερμανία.

Ύστερα από πολυετή έρευνα, η αστυνομία της Βαυαρίας εξάρθρωσε ένα διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας και έκλεισε τρεις πλατφόρμες του Dark Web.

Έξι ύποπτοι συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και στη Γερμανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Βαυαρίας (BLKA) και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του γερμανικού κρατιδίου (ZCB) χθες Παρασκευή.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ήταν διαχειριστές, προγραμματιστές ή συντονιστές (moderators) των επίμαχων πλατφορμών, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Χιλιάδες χρήστες από τη Γερμανία και άλλες χώρες είχαν αποκτήσει πρόσβαση στους παράνομους ιστότοπους, οι οποίοι αριθμούσαν περίπου 120.000 αναρτήσεις και 20.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας τον μήνα, κατά μέσο όρο.

Προφυλακιστέος παραμένει ένας 22χρονος με ρόλο συντονιστή σε τέτοια πλατφόρμα, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία στα τέλη του προηγούμενου έτους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της έρευνας, περισσότεροι από 30 χρήστες των ιστότοπων διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας ταυτοποιήθηκαν από τους ερευνητές της BLKA.

