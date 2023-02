Πολιτική

Εκλογές - Γεωργιάδης: Συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ ή τρίτες κάλπες

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις αυξήσεις τιμών, το «καλάθι του νοικοκυριού» και την διεύρυνση του με περισσότερες κατηγορίες αγαθών, το Market Pass και την διάταξη για το «μπλόκο» στο κόμμα του Κασιδιάρη.

Για την οικονομία, το «Καλάθι του νοικοκυριού» και τα επόμενα «καλάθια» με σαρακοστιανά και με είδη για το Πάσχα, αλλά και για τις εκλογές μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», το πρωί του Σαββάτου.

Ερωτηθείς με συγκεκριμένα παραδείγματα και τιμές, για τις αυξήσεις σε προϊόντα που βρίσκουν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως τα όσπρια, το χαρτί υγείας και ο άνηθος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε «υπάρχουν όσπρια και χωρίς αύξηση λόγω πληθωρισμού, στο «Καλάθι του νοικοκυριού», γιατί πρέπει αναγκαστικά να πάρει κάποιος όσπρια επώνυμης μάρκας. Το ίδιο με το χαρτί υγείας, υπάρχει συσκευασία με ίδιο αριθμό ρολών σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Γιατί να πάρετε άνηθο με 1,27 ευρώ το ματσάκι από το σούπερ μάρκετ; Εγώ χθες βρήκα άνηθο στην λαϊκή αγορά με 60 λεπτά το μάτσο, γιατί να μην πάρει κάποιος από την λαϊκή αγορά;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως δεν υπάρχει κύμα γενικευμένης αισχροκέρδειας, όπως υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας πως ισχύει το αντίθετο, αλλιώς οι δείκτες της Eurostat για την Ελλάδα θα ήταν αντίθετοι και θα είμασταν χαμηλά στην λίστα.

Για το «Market Pass» και το «Καλάθι της Σαρακοστής»

Σχετικά με το «Market Pass», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «το επόμενο 10ήμερο, μπορεί και νωρίτερα από τις 20 Φεβρουαρίου που έχουμε πει, θα ανοίξει η πλατφόρμα, ξεκινούν οι αιτήσεις και στο τέλος του μήνα θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρει κάποιος τα χρήματα. Στην ψηφιακή κάρτα ή μετρητά στον λογαριασμό του, αλλά στην δεύτερη περίπτωση το 80% του ποσού. Εάν δεν ξοδέψεις τον Φεβρουάριο, το ποσό στην ψηφιακή κάρτα, μεταφέρεται στον άλλο μήνα και στον επόμενο μήνα. Είναι βέβαιο ότι η κάρτα συνδέεται με τις αγορές. Έχει βρεθεί τρόπος να μην χάσει κάποιος χρήματα»

Για τα επόμενα «καλάθια» λόγω της Σαρακοστής και του Πάσχα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «το «Καλάθι του Άη Βασιλη» πήγε πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Έγινε χαμός, Παρότι είμαι από μικρός στο εμπόριο, εκπλήσσομαι ακόμη. Για τα τρόφιμα, θα προσθέσουμε μερικά προϊόντα και από 51 κατηγορίες θα αυξηθούν σε περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν πολλά αιτήματα πολιτών πχ. για το βοδινό κρέας. Θα μπουν και Σαρακοστιανά. Το «καλάθι» είναι «ζωντανό πράγμα» και ακολουθεί τις καταναλωτικές μας συνήθειες, όπως έγινε και τα Χριστούγεννα. Θα υπάρχει «καλάθι» με Σαρακοστιανά και αργότερα θα υπάρχει και «καλάθι» για το Πάσχα», είπε ο Υπ. Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας ότι «οι μικρότερες επιχειρήσεις φοβούνται να μπουν στο «καλάθι» και εγώ δεν θέλω τις βάλω με το ζόρι παρότι έχω δικαιοδοσία».

Για τις εκλογές και τις τρίτες κάλπες

Ερωτηθείς για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «Έχουμε εξηγήσει από την αρχή με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό ό,τι δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις με κανέναν για την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Αυτές γίνονται για να σταματήσουμε την απλή αναλογική. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης θα την επιστρέψει. Μια κυβέρνηση βασισμένη στην απλή αναλογική θα καταρρεύσει στην πρώτη κρίση, θα είναι καταστροφή κάτι τέτοιο».

Συνέχισε λέγοντας «στην δεύτερη Κυριακή, εάν ο λαός μας δώσει αυτοδυναμία έχει καλώς, ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν δεν μας δώσει αυτοδύναμη Κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αν αυτό πει ο λαός με την ψήφο του, τι θα πει ο Μητσοτάκης, ότι δεν κάνει συγκυβέρνηση. Την δεύτερη Κυριακή θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί λέω ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το οποίο μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση η ΝΔ. Αν ο κ. Ανδρουλάκης πει ότι δεν δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό, θα πάμε σε τρίτες εκλογές, τι άλλο να κάνουμε;»

Τέλος, ερωτηθείς για την διάταξη που μπλοκάρει την κάθοδο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης είπε «γι’ αυτό που θέλει η Δημοκρατία να εκπέμψει, η διάταξη είναι κάτι το οποίο μπορεί να τύχει της ευρύτερης αποδοχής και συναίνεσης. Η διάταξη δεν έχει κανένα συνταγματικό πρόβλημα, θα περάσει από τον Άρειο Πάγο. Είναι γραμμένη «στον πόντο» και απαγορεύει στον Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει στο Κοινοβούλιο τέτοιο κόμμα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και να λέμε ότι έχουμε τέτοιο κόμμα. Βλάπτεται η Ελλάδα αν έχει τέτοιο κόμμα στην Βουλή».

