Αγρίνιο: Γυναίκες παραβίαζαν σπίτια με... τραπουλόχαρτα

Οι γυναίκες Ρομά επιχείρησαν να διαρρήξουν σπίτια με τραπουλόχαρτα αλλά οι αστυνομικοί είχαν…καλύτερο φύλλο!

Στη σύλληψη δυο γυναικών Ρομά προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Ασφάλειας Αγρινίου.

Οι γυναίκες, ηλικίας 51 και 48 ετών αποπειράθηκαν να διαρρήξουν τρεις οικίες χρησιμοποιώντας τραπουλόχαρτα και τηλεκάρτα.

Προσήχθησαν στο αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου και από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για απόπειρα κλοπής.

Οι δυο γυναίκες κρατούνται και την Παρασκευή θα πάνε στον εισαγγελέα

