Σαλάχ: Ο Κλοπ μιλά για την κακή απόδοση του Αιγύπτιου

Με ποια λόγια αναφέρθηκε ο τεχνικός στην κάμψη της απόδοσης του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν φαίνεται να ανησυχεί για την κακή φόρμα του Μοχάμεντ Σαλάχ και την «αφλογιστία» του Αιγύπτιου επιθετικού.

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, όπως συμβαίνει συχνά στους επιθετικούς», σχολίασε ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ.

Εξήγησε πως «όταν πάει καλά, όλα είναι καλά. Αλλες φορές, όταν πρέπει να περάσεις από αυτές τις περιόδους, δεν νομίζω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Μιλήσαμε για αυτό την περασμένη εβδομάδα και για όλες τις αλλαγές που κάναμε και έπρεπε να κάνουμε στην επίθεση. Κάθε επιθετικός, επωφελείται από σταθερά σημεία και μοτίβα που όλοι γνωρίζουν. Αυτό ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο θέμα, αλλά φυσικά όταν δεν σκοράρεις, για λίγο, υπάρχουν δύο πράγματα».

«Μπορεί να μην υπάρχει απόλυτη αυτοπεποίθηση, αλλά η παρόρμηση και η επιθυμία, να σκοράρεις μεγαλώνουν ώρα με την ώρα. Αυτό ήταν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει ή να καταρρίψει κάποιο ρεκόρ. Ο Μο, έχει καταρρίψει πολλά και ελπίζω να συνεχίσει να κάνει το ίδιο», σημείωσε ο Κλοπ.

