Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Μία μάχη που αφορά όλους

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

«Η μάχη απέναντι στον καρκίνο είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας. Είναι μια μάχη που δίνουμε και θα δίνουμε μαζί, πολίτες και πολιτεία» αναφέρει σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

"Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε εξαρχής θέσει ως προτεραιότητα και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, με αιχμή τις πολιτικές μας για την πρόληψη» προσθέτει.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο κατά του καρκίνου περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του παχέος έντερου και του τραχήλου της μήτρας.

Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου.

Οργανωμένο πλαίσιο για την κατ' οίκον νοσηλεία για τους ογκολογικούς ασθενείς.

Ανακουφιστική φροντίδα η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας".

