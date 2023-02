Οικονομία

Χατζηδάκης για συντάξεις: Εφάπαξ για την προσωπική διαφορά - Προκαταβολή για εκκρεμείς επικουρικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης σε συνταξιούχους, αλλά και για τις επικουρικές συντάξεις που αργούν να εκδοθούν. Τι ανέφερε για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο Υπουργός Εργασίας μίλησε το Σάββατο ια τα φλέγοντα θέματα των συντάξεων, των αναδρομικών, των επικουρικών, για την αύξηση του κατώτατου μισθού και για μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στον ΣΚΑΙ ότι «στο τέλος Φεβρουαρίου, θα δοθούν στους συνταξιούχους και τα αναδρομικά του Ιανουαρίου για τις αυξήσεις των συντάξεων».

Για το επίδομα προσωπικής διαφοράς ο Υπ. Εργασίας είπε «Σε 1.700.000 συνταξιούχους δόθηκαν αυξήσεις. Μιλάμε με το υπ. Οικονομικών για το περιθώριο που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος είναι να καλύψουμε αυτούς που δεν πήραν αυξήσεις. Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που δεν πήραν καθόλου, που είναι περίπου 140.000 συνταξιούχοι, δηλαδή 5% των συνταξιούχων. Νομίζω θα δοθεί μια εφάπαξ ενίσχυση, η οποία δεν θα αφαιρεθεί στο μέλλον. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσο θα είναι το επίδομα. Προσπαθούμε να είναι σε επαφή η ΑΑΔΕ με τον ΕΦΚΑ για να λειτουργήσουν γρήγορα τα συστήματα και αρχές Μαρτίου να έχουμε τελειώσει».

«Ο κ. Τσίπρας είναι εξαιρετικά αισιόδοξος και όσο πλησιάζουν οι εκλογές τάζει. Νομίζω πριν τις εκλογές θα τάξει και κάνα οικοπεδάκι. Πάντα πριν από τις εκλογές τάζει. Το θέμα είναι μετά τις εκλογές τι κάνει», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Για τις προκαταβολές εκκρεμών επικουρικών συντάξεων

«Επικουρικές συντάξεις σήμερα μπορούν να βγουν 80.000. Από αυτές μου λένε από τον ΕΦΚΑ και το τσέκαρα και χθες, ότι οι 40.000 θα εκδοθούν ως το τέλος Φεβρουαρίου. Και θα μείνουν άλλες τόσες που θα βγουν τους επόμενους μήνες. Μέσα σε αυτές είναι και μερικές που περιμένουν 2-3 χρόνια. Επειδή το σύστημα δεν ξέρει ποιες είναι αυτές, είπα για να μην περιμένουν, να δώσουμε 100 ευρώ σε όλους αυτούς και 50 στην επικουρική ΑμεΑ και χηρείας», είπε ο Υπουργός Εργασίας.

Συμπλήρωσε ότι «Καταθέσαμε νομοσχέδιο που λέει ότι ως 15/3, όσων συνταξιούχων έχει βγει η κύρια και δεν έχει βγει η επικουρική, θα λάβουν 100 ευρώ καθαρά για κάθε μήνα που υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό θα γίνεται χωρίς αίτηση, αυτόματα. Έως τις 15 Μαρτίου, αν κάποιος πχ περιμένει έναν χρόνο, θα πάρει 1.200 ευρώ καθαρά, 2 χρόνια 2.400 ευρώ καθαρά κλπ. Από το 2021 έχουν μείνει 5.000 κύριες συντάξεις που δεν έχουν βγει γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες και πλέον βγάζουμε τις συντάξεις πιο γρήγορα από την Γερμανία και την Γαλλία».

Για τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης είπε «Η αύξηση θα είναι σημαντική και γενναία αλλά μέσα στα πλαίσια μου πας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος. Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα πάμε σε περαιτέρω μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών μετά τις εκλογές».

Τέλος, είπε ότι «η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα μας βοηθήσει γιατί θα εντοπίζονται τα προβλήματα στις ψευδείς δηλώσεις στο ωράριο εργασίας. Έτσι, θα δηλώνονται κανονικά τα ωράρια, θα πληρώνονται κανονικά οι εισφορές και θα μπορούμε να κάνουμε πιο σωστά τις μειώσεις στις εισφορές, όπως πρέπει».

Σε ανακοίνωσή της η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναφέρει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού επί τρεισήμισι χρόνια κορόιδεψε και έπληξε με τις πολιτικές της τους συνταξιούχους τώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αγανάκτηση τους, επιτίθεται με ψέματα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ο κ. Χατζηδάκης ξεχνά ότι ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε από τη ΝΔ πάνω από 1 δις έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία, συντάξεις περικομμένες οριζόντια 12 φορές έως και 50% με συνολικό ύψος περικοπών 45 δις, με δεσμεύσεις προς τους θεσμούς για επιπλέον περικοπές, και 400.000 εκκρεμείς συντάξεις. Διατείνεται μάλιστα ο Υπουργός Εργασίας ότι οι συνταξιούχοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη «έχουν δει μόνο αυξήσεις»! Να θυμήσουμε στον κ. Χατζηδάκη ότι οι μόνες αυξήσεις που είδαν οι συνταξιούχοι ήταν φέτος και αυτές οφείλονται στο νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 2017. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι στερήθηκαν τη 13η σύνταξη, τα 2,5 δις ευρώ των αναδρομικών που δικαιούνται, έζησαν τον εμπαιγμό των fast track συντάξεων, που μία στις δύο βγαίνει με λάθη ή μικρότερο ποσό, και βλέπουν καθημερινά τη δραματική μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. Ο κ. Χατζηδάκης, αντί να απολογηθεί για το συνεχιζόμενο δράμα των 120.000 εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, κάνει προεκλογικές ανακοινώσεις για «επιδόματα» στους συνταξιούχους! Οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς τους συνταξιούχους είναι σαφείς και κοστολογημένες και αφορούν την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης, την επιστροφή των αναδρομικών σε τρεις ετήσιες δόσεις για τις περικοπές σε επικουρικές και δώρα της κυβέρνησης Σαμαρά, την αποκατάσταση της αδικίας της προσωπικής διαφοράς και την αύξηση του αφορολόγητου για τους συνταξιούχους στα 10.000 ευρώ. Επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου αναρωτιέται που θα βρει τα χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του, να του απαντήσουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, επιλογής και προτεραιοτήτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΤΕΚΑ και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην Επικουρική Σύνταξη που επέβαλε η ΝΔ, που χρηματοδοτείται από τα ποσά που αντιστοιχούσαν στη 13η σύνταξη! Οι συνταξιούχοι που βιώνουν τον κυβερνητικό εμπαιγμό θα δώσουν την απάντηση τους στις εκλογές!».

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Live η εξέλιξη του καιρού

Εγνατία: Τροχαίο με νταλίκες – Τραυματίστηκε οδηγός (εικόνες)

ΗΠΑ σε Τουρκία για Ρωσία: Κυρώσεις εάν δεν διακοπεί η “πολεμική” βοήθεια στην Μόσχα