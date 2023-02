Κοινωνία

Κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους (εικόνες)

Τέλος στη δράση μεγάλου κυκλώματος που προμήθευε με κοκαΐνη και κάνναβη το κέντρο της Αθήνας και του Ζωγράφου έβαλε η ΕΛΑΣ.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, στο κέντρο της Αθήνας και στου Ζωγράφου, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Για την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling).

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης στην -κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην είσπραξη των εσόδων από την πώλησή τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 2 οικίες, σε όχημα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κιλά και 51 γραμμάρια κοκαΐνης,

49 κιλά και 478 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk),

9 κιλά και 309 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

635 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

6.500 δισκία Εcstasy,

1,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

58.000 ευρώ,

2 οχήματα,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

5 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Από τη διάρθρωση και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και από τις κατασχεθείσες ποσότητες, εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα των μελών της ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

