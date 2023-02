Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: άστεγος βρέθηκε νεκρός μέσα σε κατάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος βρήκε νεκρό τον άστεγο, σε χώρο όπου εφιλοξενείτο προσωρινά, για να προστατευθεί από την κακοκαιρία.

Ένας άστεγος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί, μέσα σε κατάστημα, επί της οδού Μπαλανού, κοντά στην Πλατεία 'Αθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο θάνατος του άστεγου, ηλικίας περίπου 59 ετών, προήλθε από παθολογικά αίτια, με την Αστυνομία να αποκλείει κάθε εγκληματική ενέργεια.

Φιλοξενούνταν στο τσαγκαράδικο τα βράδια με την άδεια του ιδιοκτήτη, προκειμένου να προφυλάσσεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Έλεγχοι και πρόστιμα

Σκρέκας: νέα επιδότηση για φωτοβολταϊκά σε στέγες και ηλιακούς θερμοσίφωνες

Βαρεμένος για Καραμανλή: Αντέδρασα σε μια ιεροσυλία - Δεν κάνω “δήλωση μετανοίας” (βίντεο)