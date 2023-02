Πολιτική

Εκλογές στην Κύπρο: 15 εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα

Που και ποιες ωρες θα λειτουργήσουν τα 15 εκλογικά τμήματα σε 9 πόλεις, προκειμένου οι Κύπριοι να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα τους.

Δεκαπέντε εκλογικά κέντρα σε 9 πόλεις της Ελλάδας θα λειτουργήσουν για τις κυπριακές προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου.

Η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα ενημερώνει τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που έχουν μεταφέρει το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα για να ψηφίσουν στα 15 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Λάρισα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο) την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, ότι η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7:00 π.μ. και θα διακοπεί στις 12:00 μ.μ. για διάλειμμα μίας ώρας.

Η ψηφοφορία θα επαναρχίσει η ώρα 1:00 μ.μ. και θα λήξει στις 6.00 μ.μ.

Αναλυτικότερα:

5 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα,

3 στη Θεσσαλονίκη (2ο Γυμνάσιο – 2ο ΓΕΛ) και από ένα σε

Πάτρα (2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών),

Ηράκλειο (κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας),

Λάρισα (αμφιθέατρο Δημοτικής Πινακοθήκης),

Ιωάννινα (3ο Δημοτικό Σχολείο),

Βόλο (αίθουσα εκδηλώσεων στο κεντρικό κτήριο του δημαρχείου),

Κομοτηνή (αίθουσα Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του δήμου) και

Ρέθυμνο ( ΚΑΠΗ Μασταμπά).