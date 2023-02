Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Μηνύματα από το 112 και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Σε ποιες 6 περιοχές θα σταλεί μήνυμα από το 112, καθώς θα "χτυπηθούν" πρώτες από την κακοκαιρία.

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέως τύπου οχημάτων αναμένεται να ανακοινώσει η Ελληνική Αστυνομία, όπως ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».

Παράλληλα, προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 θα σταλούν προς τους κατοίκους:

της Εύβοιας,

των βορείων Σποράδων,

της Μαγνησίας,

της Φθιώτιδας,

της Βοιωτίας και

της Αττικής,

καθώς αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν σε πρώτη φάση από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδοθούν και άλλα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους άλλων περιοχών, ανάλογα βεβαίως με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ενημέρωσης:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ, σήμερα Σάββατο 4 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε, χαμηλές θερμοκρασίες, κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, που θα δημιουργήσουν ισχυρό παγετό, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Η νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων των Περιφερειών και παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων, της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και επιστημονικής ομάδας μετεωρολόγων.

Στη σύσκεψη δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς.

Αργότερα, θα εκδοθούν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, προς τους κατοίκους της Εύβοιας, των Βόρειων Σποράδων και της Μαγνησίας, της Φθιώτιδας της Βοιωτίας και της Αττικής, δεδομένου ότι αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν σε πρώτη φάση. Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθούν και άλλα προειδοποιητικά μηνύματα, προς τους κατοίκους και άλλων περιοχών, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Αναμένεται σήμερα, ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων.

Επίσης, συναποφασίστηκε η διασπορά οχημάτων και πεζοπόρων τμημάτων κυρίως του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και δυνάμεων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σε σταθμούς βάσης, ιδιαίτερα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν.

Ειδικότερα στην Αττική, έχουν δημιουργηθεί δέκα σταθμοί βάσης σε κομβικά σημεία, κυρίως βόρεια της Περιφέρειας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο επιχειρήσεων συντονίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Είναι συνεχής η επαφή με όλες τις συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας καθώς και με τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων, που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Υπενθυμίζουμε ότι, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο με αντιολισθητικά μέσα. Οι οδηγοί οφείλουν να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας τους. Από σήμερα το πρωί και τις επόμενες ημέρες, ειδικά συνεργεία της τροχαίας, βρίσκονται σε διάφορα καίρια σημεία του οδικού δικτύου και πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε σε περίπτωση που τα φαινόμενα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση. Η κακοκαιρία θα είναι έντονη και θα έχει διάρκεια, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή σύσταση. Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας στις απολύτως απαραίτητες. Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την βατότητα του οδικού δικτύου. Σχετικές ανακοινώσεις επικαιροποιούνται διαρκώς και αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όλος ο μηχανισμός, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Στόχος, είναι η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Σε νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί αύριο θα αξιολογηθούν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τη λήψη νέων αποφάσεων και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-02-2023/13:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.



Συγκεκριμένα, ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (BARBARA) στη χώρα μας από την Κυριακή (05/02/2023).

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλώνονται από το βράδυ του Σαββάτου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά (ορεινά και ημιορεινά), θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν την Κυριακή (05/02/2023):

Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στη Χαλκιδική και τη Θράκη θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση. Από τις προμεσημβρινές ώρες, θα ενταθούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα την ανατολική Μαγνησία), την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε πεδινές περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας. Από το απόγευμα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως των βόρειων Κυκλάδων καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές.

Την Δευτέρα (06/02/2023) κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

ΔΕΙΤΕ LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ειδικά για την Αττική χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά ενώ από το μεσημέρι θα ενταθούν, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τη Δευτέρα θα συνεχιστούν αλλά με μικρότερες εντάσεις.





Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην ανατολική Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα (προσήνεμες περιοχές) καθώς επίσης και στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με μικρότερη όμως ένταση.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Από την Κυριακή (05/02/2023) αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι

Από την Κυριακή (05/02/2023) το μεσημέρι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη, οι οποίοι από το απόγευμα της Κυριακής στο Ιόνιο και από την Τρίτη (07/02/2023) στο Αιγαίο, σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύσκεψη για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της επερχόμενης κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τίθενται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά, με μέσα και έμψυχο δυναμικό, τον σχεδιασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν. Για το σκοπό αυτό, ενισχυμένα κλιμάκια της τροχαίας θα επιτηρούν στο εθνικό, αστικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ σε ετοιμότητα θα τεθούν και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας της Επικράτειας, ευρισκόμενες σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους και τις Περιφερειακές Αρχές της χώρας.

Επιπλέον, με αποφάσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών μέσων. Προς τούτο θα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι από ειδικά συνεργεία της Τροχαίας που θα βρίσκονται σε διάφορα καίρια σημεία του οδικού δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή τους χρήση. Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και εφόσον αυτές είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, να είναι εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα αντιολισθητικά μέσα και να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών και άλλων Αρχών.

Σε επιφυλακή οι δήμοι της Αττικής

Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες των δήμων Αττικής, λόγω της πρόβλεψης για κακοκαιρία και για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία αναμένονται από αύριο Κυριακή. Οι δήμοι έθεσαν ήδη σε επιφυλακή ολόκληρο τον μηχανισμό τους, τις υπηρεσίες τους και τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να παρέμβουν όπου χρειαστεί και να παρέχουν βοήθεια όπου ζητηθεί.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται τα εκχιονιστικά μηχανήματα και οι αλατιέρες, ώστε να συνδράμουν αμέσως σε περίπτωση χιονόπτωσης. Ήδη στις περισσότερες περιοχές γίνονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ρεμάτων. Στις άμεσες προτεραιότητες των δήμων ήταν να προμηθευτούν επαρκή ποσότητα αλατιού, το οποίο διαθέτουν και σε δημότες, ειδικά στις περιοχές του νομού όπου αναμένεται τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα.

Σε όλους τους δήμους της Αττικής θα λειτουργούν θερμαινόμενοι χώροι, για τη προστασία από το χιόνι και το κρύο σε όποιον βρεθεί σε ανάγκη και για όσο διάστημα διαρκέσουν η κακοκαιρία και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Από τους δημάρχους έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις για τα μέτρα ασφαλείας, με συμβουλές και οδηγίες προς τους δημότες και έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή βοήθειας, οδηγιών και πληροφοριών. Τέλος, στο σύνολό τους οι δήμοι ανέβαλαν τις διάφορες δράσεις με τη συμμετοχή πολιτών και τις όποιες εκδηλώσεις είχαν προγραμματίσει για αύριο Κυριακή.

Ενημέρωση από την «Hellenic Train» σχετικά με την κακοκαιρία

Με τους συρμούς του προαστικού θα γίνεται η μετακίνηση των επιβατών από και προς το σταθμό Πλακεντίας και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αύριο Κυριακή σε περίπτωση που εκδηλωθεί έντονη χιονόπτωση στο βόρειο τομέα του Νομού Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Hellenic Train» σημειώνοντας παράλληλα ότι τα δρομολόγια του Μετρό θα σταματούν στον σταθμό Πλακεντίας του Μετρό. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση κυκλοφορίας στην ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να ξεκινήσουν από την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση κυκλοφορίας στο web site της εταιρίας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, telegram). Ο διαχειριστής της υποδομής (ΟΣΕ) έχει προγραμματίσει, σε περίπτωση εκδήλωσης χιονόπτωσης στον βόρειο τομέα του Νομού Αττικής, τα δρομολόγια του Μετρό προς και από Αεροδρόμιο να σταματούν στον σταθμό Πλακεντίας του Μετρό. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση των επιβατών από και προς Αεροδρόμιο θα γίνεται με μετεπιβίβαση στους συρμούς του Προαστιακού με το ίδιο εισιτήριο».

Τροχαία: Πού εντοπίζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο

