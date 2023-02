Αθλητικά

Davis Cup - Θάνος: νίκη “χρυσάφι” για την Εθνική τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζευγάρωσε τις νίκες η Εθνική Ελλάδος στο Davis Cup, μετά την νικηφόρα πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και πέον πλησιάζει τον βασικό στόχο των διεθνών μας.

Εντυπωσιακός κατά διαστήματα, ο Αριστοτέλης Θάνος, επικράτησε με 7-6(4), 6-4 του Αντρές Αντράντε και διπλασίασε τις νίκες της εθνικής ομάδας τένις, στην αναμέτρηση με τον Ισημερινό, για την πρόκριση στην Α` κατηγορία του Davis Cup.

«Μιμούμενος» τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος νωρίτερα έκανε το 1-0 επί του Αλβάρο Γκιγιέν, ο νεαρός Ελληνας πρωταθλητής, «έδωσε μάχη» στο πρώτο σετ με τον αντίπαλο του, ωστόσο, με εντυπωσιακή ψυχραιμία και ωριμότητα, πήγε το πρώτο σετ στο tie break, όπου επικράτησε με 7-6(4).

Στο δεύτερο σετ, ο Ελληνας τενίστας εκμεταλλεύθηκε ιδανικά την απογοήτευση του Αντράντε και με δύο διαδοχικά breaks, προηγήθηκε με 4-0. Ο πρωταθλητής του Ισημερινού, προσπάθησε ν' αντιδράσει και μείωσε σε 4-1 και 5-3 με break, αλλά τελικά, ο Θάνος πήρε την πολύτιμη νίκη με 6-4.

Δεδομένου ότι προκρίνεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, σε περίπτωση επικράτησης των αδελφών Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά, στον αγώνα του διπλού, που θ' ανοίξει το αυριανό πρόγραμμα, η εθνική ομάδα, θα «σφραγίσει το εισητήριο».

Αύριο (Κυριακή 5/2, 12.00), θα γίνουν -εάν χρειασθεί- οι αναμετρήσεις:

Στέφανος Τσιτσιπάς - Πέτρος Τσιτσιπάς / Γκονζάλο Εσκομπάρ (Νο 44) - Ντιέγκο Ιντάλγκο (Νο 76)

Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρές Αντράντε (Νο 564)

Αριστοτέλης Θάνος ή Μιχάλης Περβολαράκης-Αλβαρο Γκιγιέν (Νο 731)