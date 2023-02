Πολιτική

Εκλογές: η κόντρα Τσίπρα - Ανδρουλάκη και ο δρόμος για τις τρίτες κάλπες

Οι αναφορές Τσίπρα για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην γενέτειρα των Παπανδρέου, έφεραν την αντίδραση της Χαρ. Τρικούπη και την διαμάχη με την Κουμουνδούρου, ενώ αυξάνεται και η πίεση της ΝΔ προς το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως το θύμα των υποκλοπών σήμερα, θα μπορεί αύριο να συγκυβερνά με τον θύτη του. Αλλά γιατί δε μπορούμε να φανταστούμε πως είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, του κ. Βορίδη, του κ. Πλεύρη, του κ. Γεωργιάδη και εσχάτως και του κ. Καρατζαφέρη», δήλωσε μεταξύ άλλων χθες από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, καλεσμένος της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα» και ερωτηθείς για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Έχουμε εξηγήσει από την αρχή με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό ό,τι δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις με κανέναν για την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Αυτές γίνονται για να σταματήσουμε την απλή αναλογική. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης θα την επιστρέψει. Μια κυβέρνηση βασισμένη στην απλή αναλογική θα καταρρεύσει στην πρώτη κρίση, θα είναι καταστροφή κάτι τέτοιο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας «στην δεύτερη Κυριακή, εάν ο λαός μας δώσει αυτοδυναμία έχει καλώς, ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν δεν μας δώσει αυτοδύναμη Κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αν αυτό πει ο λαός με την ψήφο του, τι θα πει ο Μητσοτάκης, ότι δεν κάνει συγκυβέρνηση. Την δεύτερη Κυριακή θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί λέω ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το οποίο μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση η ΝΔ. Αν ο κ. Ανδρουλάκης πει ότι δεν δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό, θα πάμε σε τρίτες εκλογές, τι άλλο να κάνουμε;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε σήμερα με ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από τη φωτογραφία της συμφωνίας για σχηματισμό της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το εξής σχόλιο: «Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε. κ.Τσίπρα σας παραθέτω μια μόνο εικόνα, που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. «Προοδευτικά» μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-Ακροδεξιάς. Στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας».

Στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας. 2/2 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 4, 2023

«Οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον Πάνο Καμμένο, δεν ήταν διόλου τυχαία. Άλλωστε συνέβη δυο φορές. Η χυδαιολογία και η συνωμοσιολογία δεν έχουν σχέση με την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Όσες προφάσεις εν αμαρτίαις κι αν προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την ασυγχώρητη συνεργασία του με την Ακροδεξιά, ο λαός έχει και μνήμη και κρίση. Ξέρει πλέον ότι μοναδική επιδίωξη του κ.Τσίπρα είναι η εξουσία για την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αγωνίζεται αταλάντευτα ενάντια στην πρωτοφανή θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και εγγυάται την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της ακηδεμόνευτης λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών», αναφέρεται από το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συμμαχία με τη Ν.Δ. του κ. Σαμαρά. Στην πορεία, ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκε με τον Πάνο Καμμένο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επέμεινε στις αρχές του, αψήφησε το πολιτικό κόστος και άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο».

Αυτό αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ., Νίκο Ανδρουλάκη. Τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ», σχολιάζοντας πως «ελπίζαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ θα έχει βγάλει τα δικά του από τη συνεργασία του με τη ΝΔ».

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται: «Απόλυτα αναμενόμενο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναμασούν τη διαχρονική συκοφαντία των συστημικών κομμάτων - και ιδιαίτερα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας - σε βάρος του ΚΚΕ περί «κολλημένων που θέλουν να έρθει ο λαός σε 2.500 χρόνια…». Όταν έχεις γίνει «κολλητός» της καπιταλιστική σαπίλας, των μνημονίων, της ΕΕ, των δολοφόνων του ΝΑΤΟ και κυρίως των μεγάλων αφεντικών, είναι πολύ λογικό να αναζητάς άλλοθι για τη στάση σου στα δήθεν «κολλήματα» όσων πάνε κόντρα στο ρεύμα. Ευτυχώς ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει από «κολλημένους», που δεν συμβιβάζονται με τη βαρβαρότητα και δυστυχώς για όσους έχουν υποταχθεί σε αυτήν, ο δρόμος αυτός θα αποδειχθεί πολύ πιο σύντομος από όσο νομίζουν».

Η Ελληνική Λύση, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πως «ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επιδίδονται σε μία υποκριτική αντιπαράθεση που παραπέμπει σε «λαφυραγωγία». Είναι απολύτως λογικό για τα κόμματα που μετέτρεψαν την πατρίδα μας σε ένα «κράτος – λάφυρο», να επιδιώκουν την τεχνητή συσπείρωση των «κομματικών τους στρατών», ώστε να συνεχίσουν την μεθοδευμένη καταστροφή της Ελλάδας. Η Ελληνική Λύση θα πορευτεί στις εκλογές όπως ακριβώς πολιτεύτηκε τα 4 χρόνια εντός κοινοβουλίου: Με ήθος, σοβαρότητα, προτάσεις και εμπεριστατωμένες λύσεις, για μία Ελλάδα Αυτοδύναμη και Αυτεξούσια».

