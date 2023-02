Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Κυριακή: πυκνή χιονόπτωση και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Επιδείνωση των συνθηκών και στην Αττική προβλέπει η ΕΜΥ. Που και πότε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα, με χιόνια και σε πεδινές περιοχές. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για το βαρομετρικό χαμηλό “Μπάρμπαρα”, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον ισχυρό παγετό και τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στην ανατολική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα βόρεια τους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 6 με 8 βαθμούς, στα νησιά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά ολικός.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ από το μεσημέρι θα ενταθούν, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια όπου θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι άνεμοι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα ανατολικά, έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με χιονόνερο και χιόνια στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 βαθμό έως 04 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές που από τις μεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα επεκταθούν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα νότια έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ από αργά το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην δυτική και κεντρική Μακεδονία θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, με την ίδια ένταση και στα θαλάσσια τμήματα τοπικά 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -02 έως 05 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Οι χιονοπτώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (κυρίως την ανατολική Μαγνησία) και την ανατολική Στερεά, όπου στην Βοιωτία θα επεκταθούν και σε πεδινές περιοχές. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως των βόρειων Κυκλάδων καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια. Στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία τοπικά στα 9 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Δευτέρα

Στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα ανατολικά και νότια τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με χιονόνερο, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιόνια θα πέσουν κατά διαστήματα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Εύβοιας, της ανατολικής Στερεάς, των νησιών του βορείου Αιγαίου, των Σποράδων και της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να πέσουν λίγα χιόνια στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ και στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά και στα νησιά. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

