Πολιτική

ΝΔ για Σπίρτζη: Με το “άγριο”, πολλή Δημοκρατία “μυρίζει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση και κριτική στα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνει η Νέα Δημοκρατία μετά από χθεσινές τους δηλώσεις, σε κομματική εκδήλωση.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Σπίρτζη, περί «επαναφοράς της Δημοκρατίας, είτε με το καλό είτε με το άγριο», προκάλεσαν τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Τόσο ο Χρήστος Σπίρτζης, όσο και ο Παύλος Πολάκης, μίλησαν σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στην Πεντέλη, με το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας να εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται: «Ο κ. Σπίρτζης μιλώντας σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και αναλύοντας τις θέσεις του αρχηγού του, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είπε στους συγκεντρωμένους: «Θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». Το τι εννοεί με το άγριο και το πώς το άγριο συμβαδίζει με τη Δημοκρατία, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Το ξέρουμε από την «πρώτη φορά».

Στην ίδια εκδήλωση και στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Πολάκης προχώρησε ένα βήμα από όσα είχε πει η κα Τσαπανίδου λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην πρόταση διακυβέρνησης του Αλ.Τσίπρα, αυτό θα συμβεί γιατί «είτε είναι “πιασμένοι” όπως το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι “κολλημένοι” όπως το ΚΚΕ». Δηλαδή, αυτοί που απευθύνεται ο κ.Τσίπρας είναι «πιασμένοι» και κολλημένοι!

Με «το άγριο», πιασμένους και κολλημένους, πολλή Δημοκρατία «μυρίζει»…».

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, η οποία συνοδεύτηκε και από το βίντεο.

Ο δε μειλίχιος και ήρεμος ?@c_spirtzis? μας ενημερώνει εγκαίρως: «την Δημοκρατία θα την επαναφέρουμε με το καλό ή με το άγριο…διότι όπως λέει ο ?@pavpol2222? την δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς…» για να μήν έχετε αυταπάτες. Όλοι τους Πολάκηδες είναι απλά κρύβονται pic.twitter.com/Y7Q80y2MUi — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 4, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: “Ενοικιαστές” άφησαν ανοιχτές βρύσες και πλημμύρισε το σπίτι που εγκατέλειψαν

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Μηνύματα από το 112 και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Davis Cup - Τσιτσιπάς: Σκεφτόμουν τους δύο πιλότους μας την ώρα του αγώνα