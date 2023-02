Αθλητικά

Περιστέρι - Απόλλων Πατρών: νίκη για την ομάδα του Σπανούλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από δύο σερί ήττες, το Περιστέρι κέρδισε τον Απόλλωνα Πατρών στην αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Basket League.

Τη 2η νίκη του στην τελευταία εξάδα αγώνων στο πρωτάθλημα και πρώτη μετά από δύο σερί ήττες από Ολυμπιακό και ΑΕΚ πέτυχε σήμερα το Περιστέρι επί του Απόλλωνα Πατρών με 75-69, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 15ης αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-38 (ημ.), 64-53, 75-69

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος (41-38) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε το ρυθμό της στην 3η περίοδο και παρότι πιέστηκε στην τελευταία, έχοντας σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ της συγκριτικά με τον αντίπαλό της, έφτασε στην 6η εντός έδρας επιτυχία της βελτιώνοντας το ρεκόρ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» σε 6-2 (έχει ηττηθεί μόνο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ).

Για τους Αχαιούς δεν κατέστρη δυνατό ν΄ αποφύγουν την 7η συνεχόμενη ήττα τους στη Basket League, έχοντας πλέον, το μεγαλύτερο ενεργό σερί ηττών (από τις 10/12 ξεκίνησε κι από το τοπικό ντέρμπι της Πάτρας με τον Προμηθέα για ν΄ ακολουθήσουν οι ήττες από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Καρδίτσα. Παράλληλα, η ομάδα του Νίκου Βετούλα παρέμεινε μία από τις τέσσερις συνολικά της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας χωρίς νίκη μακριά από το «σπίτι» της (0-8).

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στο συγκρότημα των δυτικών προαστίων μέχρι και τα μισά της τρίτης περιόδου. Κάπου εκεί οι γηπεδούχοι απόκτησαν διψήφια διαφορά, έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +11 (64-53, ενώ είχαν προηγηθεί και με +13), αλλά και πάλι η ομάδα του Βετούλα δεν το έβαλε κάτω. Με σερί 6-0 μείωσαν σε 64-59 περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε και το ματς έγινε ντέρμπι.

Με τρίποντο του Ντέιβις η διαφορά έπεσε στο 66-62, ενώ 1:22΄΄ πριν το τέλος με τρεις βολές του Γκρίφιν έγινε το 71-67. Οι γηπεδούχοι, όμως, διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και με το τελικό 75-69 έκαναν το 2Χ2 απέναντι στους Αχαιούς, τους οποίους είχαν νικήσει και στην Πάτρα στον α΄ γύρο.

Μπίλαν (16π.), Φρανσισκό (14π.), Κασελάκης (11) και Μωραΐτης (10π.) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ για τον Απόλλωνα ο Αντόνιο Λι Ντέιβις με 20 πόντους και ο Γκρίφιν με 16 δεν μπόρεσαν να φέρουν το «διπλό».

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Λόρτος, Τσιμπούρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 16, Φρανσισκό 14 (1), Φύτρος, Ντένμον 5 (1), Κασελάκης 11 (1), Μωραΐτης 10 (2), Ραντάνοφ 7 (1), Πουλιανίτης 2, Περσίδης 4 (1), Χάμερ 6, Ζουγκρης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 16 (2), Ντέιβις 20 (3), Μπόγρης 4, Φιλιππάκος 9 (1), Καράμπελας 4, Βερτς 9, Σίλα 7, Μαστρογιαννόπουλος, Κογιόνης

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Live η εξέλιξη του καιρού

Εγνατία: Τροχαίο με νταλίκες - Τραυματίστηκε οδηγός (εικόνες)

Ρεάλ Μαδρίτης: Μόντριτς και Μπενζεμά παραμένουν