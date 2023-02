Αθλητικά

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα: “λευκή” ισοπαλία στην Κρήτη

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα, το οποίο έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Σε ένα ματς που έγινε κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Εκατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες, ακυρωθέν γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα για την ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας, αποβολή του Επαμεινώνδα Παντελάκη στις καθυστερήσεις γι’ αυτήν του Θανάση Στάικου, σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από γκολ.

Οι δυο ομάδες μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να προσφέρουν θέαμα. Στο 3ο μόλις λεπτό, ο Γκούντμουντουρ Θοράρινσον τροφοδότησε με κάθετη πάσα τον Γιον Τοράλ, αλλά το πλασέ του Ισπανού πέρασε έξω. Δέκα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του ΠΑΣ να απειλήσει, όταν ο Γιώργος Παμλίδης αστόχησε από πλεονεκτική θέση έπειτα από τη σέντρα του Σωτήρη Νίνη. Νέα καλή φάση για τον ΟΦΗ στο 18’, με τον Ερικ Λάρσον να κάνει την επέλαση από τα δεξιά, αλλά η επικίνδυνη παράλληλη σέντρα που επιχείρησε, δε βρήκε αποδέκτη.

Λίγο μετά το ημίωρο, ήταν η σειρά του Παναγιώτη Τσιντώντα να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του, για να προλάβει τον εφορμώντα Νούα Ντικό. Κι αφού το γύρισμα του Παμλίδη στο 37’ δεν το εκμεταλλεύτηκε κανένας παίκτης των φιλοξενούμενων, άρχισε ο… κατακλυσμός. Οι ουρανοί άνοιξαν, ο αέρας δυνάμωσε, αλλά γκολ δεν έμπαινε.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Από ενέργεια – και πάλι – του Παμλίδη, ο Μέντες Μορέιρα ήταν αυτός που απέτυχε να βάλει σωστά το πόδι του στο 51’. Στο 65’, από σέντρα του Λάρσον, η κεφαλιά του Ντικό πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσιντώντα ενώ στο 79’ ο Καραχάλιος πρόλαβε την ύστατη ώρα τον αφύλακτο Λάρσον. Καλύτερη φάση, όμως, αυτή του 82’, με τον Χρήστο Μανδά να απλώνει το κορμί του για να αποκρούσει σε κόρνερ το πλασέ του Κλαούντιου Μπαλάν από το ύψος του πέναλτι.

Ήταν κι η τελευταία αξιόλογη ευκαιρία του ματς. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, παρά το ότι οι γηπεδούχοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα στις καθυστερήσεις λόγω της αποβολής του Παντελάκη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά και παρά το ότι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λουίζ Φελίπε βρήκε δίχτυα. Ο βοηθός δε σήκωσε τη σημαία, ωστόσο το VAR είχε άλλη άποψη.

Ο βαθμός κρατά τις δυο ομάδες μακριά από τις τελευταίες θέσεις, μακριά όμως κι από την εξάδα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μπάκιτς, Πασαλίδης – Παντελάκης, Καραχάλιος.

Κόκκινες: Παντελάκης (90’+4’)

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον (83’ Μπαλογιάννης), Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης (83’ Φελίπε), Μεγιάδο, Ντιουσέ (72’ Περέα), Μπάκιτς (62’ Μόσκερα), Τοράλ, Ντικό (72’ Τσιλιανίδης).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώντας, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Καραχάλιος, Μορέιρα (85’ Σταματελόπουλος), Νίνης (90’+6’ Λιάσος), Παμλίδης (70’ Τζίμας), Εραμούσπε, Ριένστρα, Μπαλάν.

* Ο Κοσμάς Τσιλιανίδης εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι ως ένδειξη συμπαράστασης στους ανθρώπους που μάχονται με τον καρκίνο, μιας και σήμερα (4/2) είναι Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.

