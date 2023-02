Αθλητικά

Basket League: Ο Προμηθέας Πάτρας “καθάρισε” την Καρδίτσα

Μετά τη νίκη του Προμηθέα Πατρών, η Καρδίτσα μετρά την 13η ήττα της.

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League και ένατη στο σύνολο πανηγύρισε στην Πάτρα ο Προμηθέας, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 76-66 της ουραγού Καρδίτσας, «βυθίζοντας» τους φιλοξενούμενους στην 13η ήττα τους.

Αν και κόλλησε στους 7 πόντους στη δεύτερη περίοδο (27-35 στο ημ.), ο Προμηθέας ενεργοποίησε την άμυνα του στο δεύτερο ημίχρονο, περιόρισε την Καρδίτσα στους 31 πόντους, και με την παραγωγικότητα του στο τρίτο δεκάλεπτο να χτυπάει «κόκκινο» (31π.), όχι μόνο πέτυχε την ανατροπή (58-51 στο 30΄), αλλά μετέτρεψε τον αγώνα σε παράσταση για ένα ρόλο, φτάνοντας άνετα στο τελικό 76-66.

Κορυφαίος των νικητών ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 18 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα των 20 λαθών ξεχώρισε ο Ρομπέρτο Γκάλινατ με 17.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 27-35, 58-51, 76-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Σώμος, Τσώνος

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 11, Μουράτος, Σίμπσον 14 (2), Χογκ 13, Κουλμπόκα 18 (2), Κοντίτ 6, Τσαϊρέλης 2, Γκίκας 6 (1), Τόμασον 6.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Έβανς 9, Αγραβάνης 12, Γκιουσέλης 3 (1), Γουέστ 6 (2), Γκάλινατ 17 (3), Πριτζέτ 8, Πίτερς 4, Αθηναίου 4, Γκάμπροβσεκ 3 (1), Σαρικόπουλος.

