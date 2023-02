Πολιτική

Καταδίωξη στην Κω: Καταδρομέας του τουρκικού Στρατού ο ένας συλληφθείς

Αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 για τον έναν από τους συλληφθέντες μετά την καταδίωξη στην Κω.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Τρεις αλλοδαποί αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες ως οι διακινητές τους και συνελήφθησαν μετά τις δύο επεισοδιακές καταδιώξεις ανοιχτά της Κω από το Λιμενικό.

Οι δύο δήλωσαν Τούρκοι υπήκοοι και ο ένας Σύρος.

Το ενδιαφέρον των ελληνικών αρχών είναι όμως - εύλογα - ιδιαίτερο για τον νεαρό Τούρκο που δήλωσε κατά την ανάκρισή του ότι, υπηρετεί ως καταδρομέας στον Τουρκικό Στρατό, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Ο ρόλος του, όχι μόνο στην υπόθεση της διακίνησης, αλλά κυρίως για το αν είχε και άλλους απώτερους στόχους, όπως για παράδειγμα την κατασκοπία ερευνάται από κλιμάκια ασφαλείας αλλά και της ΕΥΠ που έχουν μεταβεί από την πρώτη στιγμή στην Κω από την Αθήνα.

'Όπως μάλιστα προκύπτει από τον πρώτο έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο, ο καταδρομέας έχει και άλλες φορές κάνει παράνομες μεταφορές μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, καθώς βρέθηκαν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

Παράλληλα οι Αρχές ερευνούν προσεκτικά και την πιθανή ύπαρξη νέου κυκλώματος διακίνησης στην Κω, με πιθανή συμμετοχή και Ελλήνων καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό.

Πάντως, οι εκτεταμένες περιπολίες του Λιμενικού που δυσκολεύουν τις λαθρομεταφορές φαίνεται πώς έχουν ξανα-ανεβάσει και τις τουρκικές «ταρίφες», αφού στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι μετανάστες δήλωσαν ότι πλήρωσαν 2.200 ευρώ ο καθένας για να αποπλεύσουν από την Αλικαρνασσό.

